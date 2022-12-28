زيادة جديدة.. أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 28-12-2022

يهتم المصريون من كل المحافظات والشرائح الاجتماعية بأسعار الفراخ في بورصة الدواجن كونها سلعة رئيسية على المائدة المصرية، وتواصل أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 28-12-2022 ارتفاعها في السوق المحلية لتتراوح بين 41 و43 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، وذلك وفق رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن الأربعاء 28-12-2022

وصعدت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن بنحو جنيه لتتراوح بين 44 و46 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن العمومية اليوم الأربعاء 28-12-2022

وقفزت أسعار بورصة الدواجن العمومية إلى 44 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.

وزادت أسعار الدواجن الساسو فى بورصة الدواجن العمومية بنحو جنيهين لتسجل 60 جنيهًا للكيلو، وارتفعت الأمهات البيضاء إلى 38 جنيهًا فى المزرعة.

وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

جاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

أسعار الفراخ بورصة الدواجن محمد عادل الأربعاء 28-12-2022

وارتفعت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» إلى 43 جنيهًا، ويبلغ حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميًا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويًا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد.

كما ارتفعت أسعار الساسو فى بورصة الدواجن «محمد عادل» إلى 5o جنيهًا للكيلو، وقفز الكتكوت الأبيض إلى 6 جنيهات.

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا الأربعاء 28-12-2022

وبلغت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» 44 جنيهًا للدواجن البيضاء، وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 66 و68 جنيهًا، وسجلت الدواجن الساسو 65 جنيهًا للمستهلك.

وصعد الكتكوت الأبيض إلى 3.5 و3.75 جنيه، والكتكوت الساسو إلى 4 و4.25 جنيه، وسجل كيلو الأمهات البيضاء 38 جنيهًا.

وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.