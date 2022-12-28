الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مجدى بدران يكشف تفاصيل صادمة عن مخاطر التدخين الإلكترونى

التدخين الإلكتروني
التدخين الإلكتروني

أوضح الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، مدى ضرر بدائل التدخين الإلكتروني، قائلًا:"إن شركات التبغ عندما وجدت نفسها تخسر في مبيعات التبغ، قرروا شراء التبغ الإلكتروني". 

 

وأضاف بدران خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن التدخين والتبغ الإلكتروني في غاية الخطورة حيث يتسبب في إصابة 20 ضرر للإنسان.

 

وأوضح أن المدخنين تدخين إلكتروني يزيد لديهم الرغبة في التدخين العادي، ويتسبب في عمل مشاكل للشباب والمراهقي وهم زبائن المستقبل الواعدين لشركات التبغ، حيث يتسبب في الإصابة بتلف الحمض النووي، وقلة المناعة، والربو الشعبي، وإدمان التدخين الغير إلكتروني، وانخفاض نسبة القدرة على الإنجاب لدى الفتيات، وانتشار الأزمات القلوية في أعمار صغيرة لدى الأطفال، كما يتعرض المراهقون للإصابة بمشاكل كثيرة جدًا ويعاني من أمراض القلب والصدر وارتفاع الضغط، دون معرفة السبب وراء ذلك.

 

وأشار إلى أن التدخين الإلكتروني يتسبب في عمل سعال وجفاف وحساسية، بالإضافة إلى الإلتهاب في الفم والحلق والعين، وضيق التنفس والصداع والدوخة والغثيان، وخفقان القلب والنعاس وتهيج العين.  

رئيس التحرير

وائل لطفي

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