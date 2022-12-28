لافروف: تعيين مبعوث روسى دائم جديد لدى الاتحاد الأوروبى لن تكون سريعة

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن عملية تعيين مبعوث روسي دائم جديد لدى الاتحاد الأوروبي لن تكون سريعة.

وقال لافروف - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء "تاس" الروسية - : "فيما يتعلق بتعيين مبعوث دائم جديد للاتحاد الروسي لدى الاتحاد الأوروبي، فهذه ليست عملية سريعة. ففي سبتمبر الماضي، وصل مندوب دائم جديد للاتحاد الأوروبي لدى روسيا إلى البلاد".

وأشار إلى أنه خلال الظروف الراهنة، فمن الضروري المضي قدمًا وفقًا للحجم الحقيقي للاتصالات بين الجانبين في ظل التصريحات العدائية العلنية لزعماء الاتحاد الأوروبي بشأن ضرورة عزل روسيا وهزيمتها.

يُذكر أنه في 26 سبتمبر الماضي، أعفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فلاديمير تشيزوف من مهامه كمبعوث دائم لروسيا لدى الاتحاد الأوروبي. يُشار إلى أن تشيزوف شغل المنصب لمدة 17 عامًا.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 فبراير الماضي، شن عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذي دفع العديد من دول الغرب وأوروبا والولايات المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية ضخمة ضد روسيا.

وفي سياق العملية العسكرية الروسية، ذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، نقلاً عن بيان لمجموعة القوات الخاصة الروسية، أن قوات كييف تقوم بمحاولات هجومية يومية وترسل وحدات الاستطلاع والتخريب باتجاه مقاطعة زابوروجييه.

وأضاف البيان: "يقوم العدو بمحاولات منهجية للهجوم كل يوم، وتستخدم القوات الأوكرانية بشكل منهجي مجموعات التخريب والاستطلاع، ومركبات مدرعة مخصصة للطرق الوعرة في محاولات الهجوم"، مشيرا إلى أنه "بفضل المعلومات الاستخباراتية الفعالة، من مقاتلينا في الخطوط الأمامية، يتم منع العدو من الاختراق ونكشف عن خططه للهجوم، فكل يوم تحاول مجموعة أو مجموعتين تنفيذ هجوم".