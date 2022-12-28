عرض فيلم «أوغسطينوس ابن دموعها» بمركز الثقافة السينمائية.. الليلة

بمناسبة حلول أعياد الميلاد المجيدة، ينظم عرض مركز الثقافة السينمائية، بمقره الكائن في 36 شارع شريف، التابع للمركز القومي للسينما، في السادسة من مساء اليوم الأربعاء، عرض للفيلم الروائي الطويل، " أوغسطينوس ابن دموعها " للمخرج الراحل سمير سيف.

والفيلم يتناول شخصية الفيلسوف والعالم الديني القديس “أوغسطينوس”، ومن بطولة عائشة بن أحمد وأمين بن سعد وعماد بن شندي وبهية الراشدي ونجلاء بن عبد الله وعلي بن نور، ورؤية هنري عوني وقصة: عماد دبور وسيناريو وحوار سامح سامى، وموسيقي سليم دادة.

الفيلم تم تنفيذه فى 3 سنوات وصور في الأماكن الحقيقية التي عاش فيها القديس أوغسطينوس بدولة الجزائر "تونس إيطاليا وفرنسا"، ويتناول الفيلم شخصية الفيلسوف أوغسطينوس من الناحية التاريخية ومدى تأثيره على العالم الغربي ويبرز هوية أوغسطينوس الشمال أفريقية ويكشف أيضا عن حقائق وأسرار تاريخية لهذه الشخصية.

وفيلم “أوغسطينوس ابن دموعها”، من إنتاج العام 2016 جزائري تونسي مشترك، وتبلغ مدة عرضه 99 دقيقة.

وحصل فيلم "أوغسطينوس ابن دموعها"، على جائزة أفضل إنجاز فني بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر الأبيض المتوسط في دورته الثالثة والثلاثين. كما حصل الفيلم أيضا على جائزة الجمهور لأحسن فيلم بمهرجان وهران السينمائي بالجزائر، كما تم عرضه على هامش مهرجان أيام قرطاج السينمائية.

ــ بينما كنت في الحرب بقصر السينما

في سياق متصل، وضمن عروض نادي السينما الأوروبية، يحتضن قصر السينما بجاردن سيتي، التابع لهيئة قصور الثقافة، عرض الفيلم الروائي الأسباني الطويل While at war، أو “عندما كنت في الحرب”، ويعقب العرض مناقشة حول موضوعه تقدمها الناقدة السينمائية نشوي نبيل.

“While at war” من إنتاج عام 2019، وتبلغ مدة عرضه 107 دقيقة، ومن إخراة أليخاندرو أمينابار. وتدور أحداث الفيلم في أجواء حربية تاريخية، تحديدا خلال الحرب الأهلية الأسبانية والتي أندلعت في العام 1936. وبالتوازي مع الأجواء الحربية يطرح الفيلم بالتوثيق والرصد، محنة الفيلسوف والكاتب ميجيل دي أونامونو في سالامانكا.