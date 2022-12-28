الأربعاء 28 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الموريتانى يحذر مواطنيه من عبور الحدود للتنقيب عن الذهب

الرئيس الموريتاني
الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني

حذر الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، المنقبين عن الذهب السطحي في شمال بلاده من عبور حدود الدول المجاورة في عمليات التنقيب.

 

ودعا الغزواني، خلال وضعه حجر الأساس لمباني الوكالة الوطنية لمعادن موريتانيا، المنقبين لعدم تجاوز حدود البلاد واحترام إجراءات السلامة بعد تكرر تعرض مواطنين للقصف خارج الحدود.

 

وأكد أن تجاوز الحدود غير مقبول ولا مصلحة فيه ولا يمكن أن يستمر، داعيا الجميع للتعاون بالصرامة اللازمة، لضمان احترام كل الإجراءات الشرعية والقانونية من أجل عدم تعريض الأنفس للخطر.

 

من جهة أخرى، أعلن الرئيس الموريتاني أنه أصدر تعليمات بضم منطقة «تماية تازيازت» لأروقة معادن موريتانيا، مشددا على صرامة السلطات الإدارية والأمنية في منع ممارسة النشاط خارج الأروقة المخصصة لمعادن موريتانيا.

 

وأعرب ولد الغزواني عن تقديره لجهود المنقبين وسلوكهم في نبذ الكسل والاستفادة التي حصلوا عليها من استخراج ثروات البلاد بسواعدهم وبقوة إرادتهم، وفق خطابه.

 

وأكد أن مجهودات المنقبين عن الذهب تشكل مساهمة مهمة في بناء الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أنها تولد شعورا كبيرا بالاعتزاز وبالفخر بهم، حسب تعبيره.

 

ومن جانبه، قال وزير المعادن عبدالسلام ولد محمد صالح، إن التنقيب عن الذهب أصبح يشكل رافعة كبيرة للاقتصاد الوطني، ويساهم بشكل كبير في التشغيل ويعمل على خلق قيمة مضافة جديدة.

وأشار إلى أن اقتناء البنك المركزي الموريتاني لكميات معتبرة من الذهب ساهم في تعزيز وحماية قيمة العملة الوطنية ودعم الاقتصاد الوطني وتوفير احتياطات من الذهب.

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

الأكثر قراءة

الرئيس الموريتانى يحذر مواطنيه من عبور الحدود للتنقيب عن الذهب

وزيرة الهجرة تكشف تفاصيل انفجار السفينة بالقرب من الحدود التركية

الباز يكشف مفاجأة عن سر أزمة الدولار وعلاقة الإخوان بها (فيديو)

براتب 3000 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل لأصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة

«المتحدة للخدمات الإعلامية» 2022: رسائل توعوية.. رعاية موهوبين.. حضور فى الفعاليات الدولية.. وقناة إخبارية عالمية

من هى سفيرة إسرائيل الجديدة لدى تركيا؟ خدمت عسكريًا ودرست علم المصريات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

فنان كبير.. وفن عظيم

ماجد حبته

النقل النهرى.. طفرة قريبة

محمد رفعت

بين عامين!

جمال رشدي

قرص الطعمية بجنيه

لواء. محسن الفحام

أمانة الكلمة

جمال-أسعد

السياسة ودور الأحزاب

لواء.حمدى البطران

مذكرات حكمدار القاهرة

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (14)

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

من هى سفيرة إسرائيل الجديدة لدى تركيا؟ خدمت عسكريًا ودرست علم المصريات

الشاباك الإسرائيلى يعلن اعتقال فلسطينى يشتبه فى تورطه بـ«تفجيرى القدس»

مكالمة نادرة.. ماذا طلب رئيس الأركان الإسرائيلي "كوخافي" من نتنياهو؟