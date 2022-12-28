الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

وزيرة الهجرة تكشف تفاصيل انفجار السفينة بالقرب من الحدود التركية

السفيرة سها جندي
السفيرة سها جندي

كشفت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تفاصيل حادث سفينة على الحدود التركية على متنها مصريين، مؤكدة أن الوزارة تتابع هذا الحادث مع السفارة المصرية وأقاربهم بتركيا للوقوف على التفاصيل.

وأضافت خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، أن هناك حالة وفاة واحدة، ويوجد 3 مصابين في حالة خطرة، مشيرة إلى أن المستندات الخاصة بالمصابين في حادث السفينة والبالغ عددهم 14 فرد تم احتراقها مما سبب مشكلة.

وأكدت أن القبطان الرئيسي للسفينة مفقود حتى الآن ولم يُعثر عليه، وأن هناك بعض المصابين غادروا المستشفى، لكن لم يعودوا لمصر بعد. 

وأكدت أن السفارة تعمل على جمع بيانات المصريين على ظهر السفينة كاملة، قائلة: "ربنا يكرمنا ونصل لعمق الحقيقة ويبقى عندنا قوائم كاملة نطمأن بها الناس وأهاليهم".

تفاصيل انفجار السفينة

تعرضت سفينة تقل 17 شخصًا من بينهم 14 مصريًا، وجورجي وأوكراني وألباني، إلى انفجار في البحر الأسود بالقرب من سواحل السواحل التركية، حيث كانت متجهة لتحميل بضاعة الفحم من طرابزون.

ونجم انفجار السفينة البنمية BEATA خلال رحلتها، بسبب تسريب للغاز ولا يزال قبطانها مفقودًا بعد تمكن الـ 16 شخصًا الآخرين من النجاة.

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