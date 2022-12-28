الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مجدى بدران: المصريون يدخنون 70 مليار سيجارة فى السنة

سيجارة
سيجارة

أوضح الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية  إن المصريين يدخنون 70 مليار سيجارة في السنة، و6 آلاف طن معسل، وهو شيء في غاية الخطورة.

 

وأضاف بدران خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، أن العالم يخسر 8 مليون من البشر نتيجة التدخين المباشر، منهم 913 كل ساعة نتيجة التدخين المباشر، وهناك التدخين المزمن الذي يتسبب في قتل 960 وعند مقارنته بكورونا ، فإنه يقتل 60 كل ساعة حاليًا.

 

وأوضح بدران، أن الفيروس المخلوي التنفسي يتسبب في وفاة 22 شخصًا في الساعة.

 

وأشار إلى أن انتاج التبغ يكلف الأرض 22 مليار طن من المياه، في ظل نقص المياه الذي يعاني منه العالم، كما يخرج التبغ 84 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، معقبا:"كل سيجارة يدخنها أحد في أي مكان في العالم تزود المواد الكربونية 14 جرام، أي أنه سيزيد من منسوب البحر والتصحر، بالإضافة إلى فقد التنوع البيولوجي، وسيزيد من المشاكل المناخية ، وهو ما سيؤثر على سبل العيش والأمن المائي والغذائي. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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