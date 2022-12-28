الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«حياة كريمة أكبر المشروعات القومية من حيث الاستثمار».. محاضرة بثقافة بهاء طاهر بالأقصر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد قصر ثقافة بهاء طاهر بالأقصر، محاضرة بعنوان "حياة كريمة أكبر المشروعات القومية من حيث الاستثمار"، وقالت نيفين إيليا، إها مبادرة متعددة الأركان ومتكاملة الملامح أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2019.

 

وأوضحت أن “حياة كريمة” تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري، ومن أهم المشروعات التنموية في العالم، من أهدافها رفع كفاءة وتحسين جميع الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية من خلال المبادرات الموجهة لها وتمت علي مراحل متعددة والأسس والمعايير لاختيار القرى التي فيها تنفيذ المبادرة والفئات المستهدفة للمبادرة والمحاور التي تدخل في هذا المبادرة والخدمات الطبية والصحية والتعليمية والاجتماعية متعددة الخدمات.

 

 كما عقد بقصر ثقافة بهاء طاهر بالأقصر، محاضرة بعنوان" تكنولوجيا عن كتابة المحتوى" أوضح محمود سمير ماهي كتابة المحتوي ولماذا تعد كتابة المحتوي أمرا مهما وماهي أنواع المحتوي "المكتوب، التدوين، رسائل البريد الإلكتروني، الكتابة على التواصل الاجتماعي".

 

وعقدت في مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط محاضرة بعنوان "دور الإعلام في نشر الفكر المعتدل" أوضحت الدكتورة بسنت الصادق دور الإعلام فى توجيه فكر الرأي العام والتقنيات الجديدة عززت تأثير الإعلام على طبيعة العمل الإعلامي ووسائل التواصل الإجتماعي على الرأي العام والإعلام الجديد وتأثيره المباشر.

 

 كما قدمت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان "الثأر أسبابه وحلوله" أوضح محمد محمود السيد تعريف الثأر وأسبابه ودور الدولة فى حلول مشكلة الثأر، بجانب ذلك قدمت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة محاضرة بعنوان "الديمقراطية وتنمية الوعي الشعبي" أوضحت باتعة نوبي الفرق بين الديمقراطية والدكتاتورية وأهمية الديمقراطية للفرد والمجتمع والحقوق والواجبات لتطبيق الديمقراطية.

 

وأقامت المكتبة أمسية شعرية للشاعر على حسان ألقى قصيدة"حلول"، كما أقام قصر ثقافة حسن فتحى عرض إنشاد دينى للمنشد على سيد محمد قصيدة "الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم"، وأعد قصر ثقافة حوض الرمال أمسية شعرية للشاعر محمد الطيب ألقى قصيدة بعنوان "اخاف ابص لمرايتي"، كذلك أعد قصر ثقافة الطارف أمسية شعرية للشاعر سيد صدقى ألقى قصيدتى "لا شىء يدهشنى، طفولة"، بالإضافة إلى ذلك أعد القصر عرض مسرح عرائس بعنوان "سر النور والظلام" أداء سلوى جودة بمدرسة وادى الملوك بالقرنة، بينما أعد قصر ثقافة الطفل مجلة حائط عن "الريف المصرى" تنفيذ سهرى سباق وأميرة حمودة، بالإضافة إلى ذلك أعد بالقصر ورشة حكى عن "أحمد عرابى" للمؤلف عاطف عمارة سردتها عواطف مصطفى.

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