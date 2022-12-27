من هى سفيرة إسرائيل الجديدة لدى تركيا؟ خدمت عسكريًا ودرست علم المصريات

قدمت إيريت ليليان سفيرة إسرائيل الجديدة لدى تركيا، أوراق اعتمادها رسميًا إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كسفيرة تل أبيب في أنقرة.

وجرت مراسم تسليم أوراق سفير إسرائيل الجديدة لدى تركيا داخل قصر أردوغان بالعاصمة التركية «أنقرة»، وتم عزف النشيد الإسرائيلي.

واستقبل الرئيس التركي سفيرة إسرائيل الجديدة لدى بلاده، داخل القصر الرئاسي، لاستلام أوراق اعتمادها، ما يعد المرة الأولى التي يكون هناك سفير إسرائيلي لدى أنقرة منذ 4 سنوات، حسبما نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.

وأعلن أردوغان ويائير لابيد رئيس الوزراء الإسرائيلي، في أغسطس الماضي، عن استئناف تطبيع العلاقات بين تل أبيب وأنقرة بعد تدهورها، وعدم وجود سفراء بين الجانبين منذ عام 2018.

وجاء ذلك بعد سعي تركيا لعودة العلاقات مع إسرائيل، منذ عام 2021، حيث هنأ أردوغان، لابيد، على تولي منصبه، وبعدها أجريت عدة لقاءات بين مسئولي الجانبين.

معلومات عن سفيرة إسرائيل الجديدة لدى تركيا

1- أول امرأة تتولى منصب سفيرة إسرائيل لدى تركيا.

2- ولدت عام 1962، أي تبلغ من العمر 60 عامًا، في «رحوفوت» جنوب تل أبيب.

3- انضمت إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية عام 1986، كانت تبلغ حينها 24 عامًا.

4- تولت منصب القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية لدى أنقرة خلال العامين الماضيين.

5- شخصية دبلوماسية بارزة في الخارجية الإسرائيلية، وذات خبرة كبيرة في الشئون التركية.

6- شغلت منصب سفيرة إسرائيل لدى أستراليا عام 2007، ولدى بلغاريا بين عامي 2015 و2019.

7- خلال خدمتها العسكرية، عملت محررة في إحدى محطات إذاعة الجيش الإسرائيلي.

8- حصلت على درجة البكالوريوس في علم الآثار وعلم المصريات من جامعة تل أبيب.

9- تحمل درجة الماجستير في الدراسات الشرقية والغربية من الجامعة العبرية.

10- ساهمت بشكل رئيسي في عودة العلاقات بين تركيا وإسرائيل.

كيف أعادت ليليان العلاقات بين إسرائيل وتركيا؟

تعد ليليان، سفيرة إسرائيل الجديدة لدى تركيا، أحد العوامل الرئيسية التي ساعدت في إعادة العلاقات بين أنقرة وتل أبيب بعد التدهور الذي طالها طوال السنوات الأربع الماضية.

وبعد طرد تركيا لسفير إسرائيل السابق، تولت ليليان منصب القائم بأعمال السفارة لدى أنقرة، وكانت على تواصل مستمر مع إبراهيم كالين المستشار الخاص لأردوغان والمتحدث باسم الرئاسة التركية.

وحافظت ليليان، طوال العامين، على وجود اتصالات مع مكتب الرئيس التركي، خاصة مستشاره الخاص «كالين».

ماذا قالت سفيرة إسرائيل بعد لقاء أردوغان؟

وقالت سفيرة إسرائيل الجديدة، بعد حفل تقديم أوراق اعتمادها إلى أردوغان، :"لقد كانت مناسبة مثيرة وتملأ القلب بالأمل، نتوقع جميعًا تكثيف عملية التقارب السياسي بين إسرائيل وتركيا وأن تتوسع لتشمل العديد من مجالات التعاون".

وتابعت: "نسعى لتعزيز التعاون لمصلحتنا ولمصلحة تركيا ولصالح المنطقة بأسرها.. من المعتاد هنا أن نقول (إن شاء الله) ونتمنى أن يحدث ذلك بالفعل".