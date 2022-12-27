قبل انطلاق عرض «تقدر» بالأوبرا.. «المسرح المدرسي راجع» يتصدر «تويتر»

تصدر هاشتاج "المسرح المدرسي راجع" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في مصر خلال الساعات الماضية، بعد الإعلان عن بدء العرض المسرحي الأول لمسرحية “تقدر” يومي 7 و8 من شهر يناير المقبل.

وتفاعل عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مع الهاشتاج معبرين عن سعادتهم بتلك الخطوة التي تستهدف اكتشاف وتنمية المواهب في المدارس المصرية، من خلال رؤية واضحة تتبناها وزارة التربية والتعليم.

وأكد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، أن تلك الخطوة كانت منتظرة طوال السنوات الماضية، وسيكون لها دور فعال في خدمة الفن في مصر وضخ العديد من المواهب في الفترة المقبلة حيث ساهم المسرح المدرسي في خروج أجيال مختلفة من المبدعين.

ويقام عرض تقدر بدار الأوبرا المصرية، بمشاركة عدد كبير من كبار نجوم الفن والغناء المصري والعربي أبرزهم يسرا وأكرم حسني وكارول سماحة وغيرهم.

ويشارك في العرض قائمة طويلة من النجوم، إلى جانب يسرا وأكرم حسني وكارول سماحة، ينضم كل من محمد فراج، وحنان مطاوع، أسماء أبو اليزيد، محمد الشرنوبي، أحمد الرافعي، فريق بلاك تيما، وكورال الشرق.

عرض "تقدر" من تأليف مدحت العدل، وإخراج بتول عرفة، والعروض الموسيقية من ألحان إيهاب عبد الواحد وموسيقى ميشيل فاضل.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم بالمشاركة مع قنوات مدرستنا، وبرعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن إطلاق مبادرة "إحياء المسرح المدرسي"، وإتاحة الفرصة لأطفال وشباب الجيل الحالي للكشف عن مواهبهم.

وتقام مبادرة "إحياء المسرح المدرسي"، في إطار تطوير المواهب الفنية في مراحل مبكرة، لتنشئة جيل جديد من نجوم المستقبل.