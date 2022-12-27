أحمد موسى: انهيار تاريخى لسعر الدولار فى السوق السوداء
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن السوق السوداء تشهد انهيارًا تاريخيًا للمرة الأولى في سعر الدولار، وكذلك الأعلاف، مشيرًا إلى أن كل من أخذ دولارًا في العشرة أيام الماضية خسر 35% من قيمته.
الخسائر تراوحت بين 30 و35 %
وأضاف خلال حلقة برنامج على مسئوليتي، والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أن المضاربين تعرضوا لخسائر تراوحت بين 30 و35 %، موضحًا أن حدة الخسائر سوف تزداد لمن اكتنز الدولار خلال الفترة المقبلة حتى تلامس 40 %.
وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن الحكومة المصرية والبنك المركزي تمكنا من محاصرة الأسواق السوداء بإجراءات في الداخل والخارج، وبات التعامل من خلال المنافذ الرسمية فقط.