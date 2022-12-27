تحرير 27 محضر تمويني متنوع خلال حملة مكبرة بمراكز كفر الشيخ

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق بين الوحدات المحلية والتموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والجهات المعنية، لضبط الأسواق، ومواجهة صور المغالاة في الأسعار أو محاولات احتكار السلع الأساسية والغش التجاري.

وقاد اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، حملة على المحال التجارية والأسواق والمنافذ، رافقه خلالها اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد، وعماد حبيب، وكيل وزارة التموين، للاطمئنان على توافر السلع بأسعار مناسبة دون مغالاة بما يكفي احتياجات المواطنين، فضلاً عن التأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وعدم عرض سلع مجهول المصدر وأخرى ومنتهي الصلاحية.

وقاد اللواء أحمد السنونسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، حملة تموينية لضبط الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع، أسفرت عن تحرير 19 محضراً متنوعاً.

كما تابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، الحملات على الأسواق والمحال التجارية، والتي أسفرت عن تحرير 4 محاضر متنوعة للتجار المخالفين.

وأشرف عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، على حملة تموينية مكبرة لمتابعة المحلات التجارية والجزارة وبيع السلع للحد من الغش التجاري وضبط الأسعار، وأسفرت عن تحرير 4 محاضر متنوعة.

وأشرف ياسر سعد خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، على حملات تموينية على الأسواق أسفرت عن تحرير 10 محاضر متنوعة.