الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

رياضة

برونو فيرنانديز يقود تشكيل مانشستر يونايتد أمام نوتنجهام فورست بالدوري

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

كشف الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لـ مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن تشكيل فريقه لملاقاة فريق نوتنجهام فورست، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليج” موسم 2022-2023.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

أما عن موعد مباراة مانشستر يونايتد ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي، فتُقام على ملعب “أولد ترافورد” معقل “ الشياطين الحمر” في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وتُنقل تليفزيونيًا على قناة “بي إن سبورتس بريميوم 1”.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام نوتنجهام فورست

أما عن تشكيل مانشستر يونايتد أمام نوتنجهام فورست، فشهد تواجد المدافع الفرنسي رافاييل فاران أساسيًا وبجواره وان بيساكا، فيما يقود أنتوني مارسيال خط الهجوم.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد أمام نوتنجهام فورست كالآتي:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: تيريل مالاسيا - رافاييل فاران - آرون وان بيساكا - لوك شاو

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو - كريستيان إريكسن - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: أنتوني - ماركوس راشفورد - أنتوني مارسيال

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة، فيما يتواجد فريق نوتنجهام فورست في المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 13 نقطة.

وكان فريق مانشستر يونايتد قد تأهل لربع نهائي بطولة كأس رابطة اللاعبين الإنجليزية المحترفة بانتصاره على بيرنلي نهاية الأسبوع الماضي بثنائية نظيفة.

وكان إريك تين هاج قد أكد تجديد عقد رباعي الفريق لوك شاو، ماركوس راشفورد، دييجو دالوت وفريد لمدة موسم إضافي.

وأكد المدرب إيرك تين هاج تجديد عقود هؤلاء اللاعبين قائلاً: "نعم، يمكنني أن أؤكد ذلك، نحن سعداء لأن الفريق يسير في الاتجاه الصحيح وهؤلاء اللاعبون لديهم مساهمة كبيرة في هذا الاتجاه".

 

تشكيل مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد الدورى الانجليزى نوتنجهام فورست برونو فيرنانديز

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