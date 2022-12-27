تأهل للفرق المصرية ومباريات نارية تنتظرهم بربع نهائى بطولة الأندية العربية لتنس الطاولة

اختتمت مساء اليوم منافسات دور المجموعات للرجال ببطولة الأندية العربية لتنس الطاولة، والتي تقام على الصالة رقم 2 بمجمع الصالات لستاد القاهرة الدولي، خلال الفترة من 25 وحتى 31 ديسمبر الجاري.

وشهد دور المجموعات تفوقا مصريا كاسحا للممثلين الثلاثة، الأهلي والزمالك وإنبي، وتأهلهم على رأس مجموعاتهم للأدوار الإقصائية.

وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز في مباراته بالجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الأولى على الأهلي مدني السوداني بنتيجة 3-0 حيث فاز محمد البيلي على مصعب خالد، كما فاز يوسف عبدالعزيز على سعد ابي محمد، فيما حقق محمد شومان الفوز في المباراة الأخيرة على لؤي بدر الدين؛ ليضمن بذلك الأهلي صدارة المجموعة الأولى.

أما المجموعة الثانية فنجح إنبي في مواصلة تألقه وتحقيق فوز صعب على فريق قطر القطري بنتيجة 3-1، حيث فاز أنطوان ريتشارد على محمد عبدالوهاب في المباراة الأولى قبل أن يخسر أحمد نديم من المحترف المجري بوربت جاردوس، فيما فاز مؤمن الأوز على أحمد خليل المهندي في المباراة الثالثة؛ ليعود أنطوان ريتشارد ويحسم المباراة لصالح إنبي بالفوز على روبرت جاردوس ويحسم صدار المجموعة لصالح الفريق البترولي.

وفي المجموعة الثالثة تمكن الزمالك أيضًا من التأهل بالمركز الأول بعد الفوز على المجمع الرياضي الفلسطيني بنتيجة 3-0، حيث حقق أحمد صالح الفوز على صالح الجعفراوي فيما فاز سيد رمضان على يسري أبوسيف، كما حقق كريم العراقي الفوز على عبدالله السقا.

كما أجريت قرعة منافسات الأدوار الإقصائية عقب إنتهاء المباريات اليوم، وشهدت تأهل كلا من الأهلي المصري والبحرين البحريني والزمالك المصري والبحرين البحريني والسد القطري وإنبي المصري إلى ربع النهائي مباشرة.

وبذلك سيشهد دور الـ16 مواجهتين حيث سيلتقي الفحيحل الرياضي الكويتي مع نظيره جمعية شبيبة الخروب الجزائري، كما سيواجه مدينة الحسين للشباب الأردني نظيره نادي قطر القطري على أن تُلعب المباراتان غدا الأربعاء في تمام الخامسة مساء.

أما عن قرعة مباريات ربع النهائي فجائت على النحو التالي:

الأهلي ضد البحرين البحريني

الزمالك ضد الفائز من مدينة الحسين للشباب الأردني وقطر القطري.

سار الحريني ضد السد القطري

إنبي ضد الفائز من الفحيحل الكويتي وجميعة شبيبة خروب الجزائري

على أن تقام كافة مباريات ربع النهائي يوم الخميس المقبل في تمام السادسة مساء.

يذكر أنه سيقام مباريات لتحديد المراكز أيضًا للفرق التي لم يحالفها الحظ في التأهل للأدوار الإقصائية.