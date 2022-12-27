الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حزب الجيل: الحوار الوطنى جعل الأحزاب تتحرك بعدما كانت فى سبات عميق

ناجي الشهابي
ناجي الشهابي

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحوار الوطني في حفل إفطار الأسرة المصرية، هي أهم حراك سياسي في عام 2022، مؤكدًا أن الأحزاب السياسية تناقش كل هموم الوطن بكل حرية، لأنه يضم كل المصريين إلا الذين تلوثت أيديهم بدماء المصريين.

الخطوات التنظيمية للإعداد للحوار تمت

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الخطوات التنظيمية للإعداد للحوار تمت من 19 لجنة فرعية منبثقة من المحاور الثلاثة، مشيرًا إلى أن الأحزاب السياسية تحركت بعدما كانت في سبات عميق داخل الأحزاب نفسها والتكتلات الوطنية وتتم مناقشة العديد من القضايا الفرعية وهذا الحراك لم يكن موجودًا من قبل. 

وتابع، أن دعوة الرئيس السيسي للحوار أحيت لدى الشعب الأمل بأن يرى حياة سياسية وبرلمانية سليمة وبدأ يتابع الحوار، وكان الرأي العام يتابع باهتمام شديد، ولكن من الممكن أن يكون هذا الاهتمام قلّ بعض الشيء بسبب الإجراءات التنظيمية لأن 8 أو 9 أشهر جعلت حماس الناس يفتر.

حزب الجيل للحوار الوطني الأحزاب السياسية تحركت ثبات عميق الرئيس عبدالفتاح السيسي

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