«الزراعة»: معهد أمراض النباتات يتابع الحالة المرضية لمحصول القمح

كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بالمتابعة الميدانية للمحاصيل الاستراتيجية، وأهمها محصول القمح لرفع الإنتاجية وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتفعيلًا لدورغرفة عمليات متابعة محصول القمح.



وقام الدكتور أشرف السعيد خليل - مدير معهد بحوث أمراض النباتات بحضور اجتماع مجلس قسم بحوث أمراض القمح ووجه باحثى القسم بمقر القسم بالجيزة وبالمحطات البحثية المختلفة، بعمل لجان للمرور على زراعات القمح خلال موسم نمو القمح للمرور على زراعات القمح للاكتشاف المبكر للإصابات المرضية، وخاصة مرض الصدأ الأصفر بمحافظات الشرقية، الدقهلية، القليوبية، المنوفية، الغربية، البحيرة، كفرالشيخ، دمياط، الإسكندرية وبنى سويف، وذلك لخطورة هذا المرض على محصول القمح، وأكد على توفير كافة الإمكانيات لتنفيذ هذا المرور ليغطى أكبر مساحة من القمح، وأنه سوف يتابع تقارير المرور شخصيًا وسوف يقوم الباحثون بتقديم تقرير أسبوعى عن عمليات المرور فى المحافظات المختلفة.

كما تفقد صوب القسم ووعد بتوفير جميع المستلزمات للصوب للعمل بأعلى كفاءة.



كما صرح بأن هناك تنسيقًا مستمرًا خلال موسم القمح بين باحثى المعهد وباحثى معهد المحاصيل الحقلية فى جميع محافظات مصر، وذلك ضمن الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح وذلك بمتابعة المحافظات المختلفة من حيث موقف مرض الصدأ الأصفر والمرور على زراعات القمح بمشاركة مهندسى الإرشاد والمكافحة فى كل محافظة لاكتشاف أى إصابات بمرض الصدأ الأصفر.



كما قام بزيارة مفاجئة لقسم بحوث الأمراض الفيروسية، وذلك فى إطار المتابعة الميدانية المستمرة لأقسام ومعامل المعهد، حيث تفقد سير العمل بالقسم واجتمع "خليل" بالباحثين واستمع إلى شكواهم ووعد بحل جميع هذه الشكاوى لتذليل العقبات التى تواجه الباحثين فى العمل، وأكد على ضرورة بذل مزيد من الجهد فى العمل للارتقاء بمستوى البحوث وضرورة تنفيذ البحوث التطبيقية ذات المردود المباشرعلى زيادة الإنتاجية للمحاصيل.