وكيل «دينية الشيوخ»: تفاعل شعبى كبير مع إنشاء صندوق دعم الأسرة

قال النائب نادر يوسف نسيم، وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إن التفاعل الرسمي والشعبي الواسع مع صندوق دعم الأسرة في قانون الأحوال الشخصية الجديد، يؤكد على حاجة المجتمع لإنشائه، ويؤكد على حداثة الفكرة وأهميتها، مُشيرًا إلى أن الزواج مسئولية ضخمة وبناء أسرة والحفاظ عليها مسئولية قومية واجتماعية.

ونوه وكيل "دينية الشيوخ" في تصريحات له، إلى أن توجيه الرئيس السيسي بوجود متخصصين وأساتذة جامعات وعلم نفس، لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، تأكيد على اهتمام الدولة بإعداد مشروع عصري بمرجعيات قانونية واجتماعية وشرعية.

واختتم النائب نادر يوسف نسيم، تصريحاته بالتأكيد على أن صندوق دعم الأسرة والطلاق الشفهي والزواج وغيرها، سيتناول العديد من القضايا في قانون الأحوال الشخصية الجديد بعد عقود طويلة من معاناة التعامل مع قانون عقيم تجاوزه الزمن منذ القرن الماضي.

جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديًا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية للصندوق ودعمه من قبل الدولة، وذلك حفاظًا على الترابط الأسري ومستقبل الأبناء.

كما أعلن وزير العدل المستشار عمر مروان عن إنشاء صندوق لدعم الأسرة تساهم فيه الدولة بنحو مليار جنيه.