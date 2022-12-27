الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

وكيل «دينية الشيوخ»: تفاعل شعبى كبير مع إنشاء صندوق دعم الأسرة

النائب نادر يوسف
النائب نادر يوسف نسيم

قال النائب نادر يوسف نسيم، وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إن التفاعل الرسمي والشعبي الواسع مع صندوق دعم الأسرة في قانون الأحوال الشخصية الجديد، يؤكد على حاجة المجتمع لإنشائه، ويؤكد على حداثة الفكرة وأهميتها، مُشيرًا إلى أن الزواج مسئولية ضخمة وبناء أسرة والحفاظ عليها مسئولية قومية واجتماعية.

ونوه وكيل "دينية الشيوخ" في تصريحات له، إلى أن توجيه الرئيس السيسي بوجود متخصصين وأساتذة جامعات وعلم نفس، لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، تأكيد على اهتمام الدولة بإعداد مشروع عصري بمرجعيات قانونية واجتماعية وشرعية.

واختتم النائب نادر يوسف نسيم، تصريحاته بالتأكيد على أن صندوق دعم الأسرة والطلاق الشفهي والزواج وغيرها، سيتناول العديد من القضايا في قانون الأحوال الشخصية الجديد بعد عقود طويلة من معاناة التعامل مع قانون عقيم تجاوزه الزمن منذ القرن الماضي.

جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديًا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية للصندوق ودعمه من قبل الدولة، وذلك حفاظًا على الترابط الأسري ومستقبل الأبناء.

كما أعلن وزير العدل المستشار عمر مروان عن إنشاء صندوق لدعم الأسرة تساهم فيه الدولة بنحو مليار جنيه.

الرئيس عبد الفتاح السيسي اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ المستشار عمر مروان النائب نادر يوسف نسيم توجيهات الرئيس السيسي صندوق دعم الأسرة قانون الاحوال الشخصيه الجديد

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

الأكثر قراءة

إدراج باسم عودة و4 قيادات إخوانية على قوائم الكيانات الإرهابية

الكلاب طاردتها.. مصرع طبيبة شابة فى حدائق الأهرام

التفاصيل الكاملة لإعلان «البترول» طرح مزايدة للبحث عن الغاز

الشرطة النسائية.. عناصر قتالية مؤهلة لخوض المداهمات وتأمين الشخصيات الهامة

شتاء 2023.. موعد انخفاض درجات الحرارة فى مصر

إلغاء قرابة 5 آلاف رحلة طيران أمريكية بسبب العاصفة الثلجية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

فنان كبير.. وفن عظيم

ماجد حبته

النقل النهرى.. طفرة قريبة

محمد رفعت

بين عامين!

جمال رشدي

قرص الطعمية بجنيه

لواء. محسن الفحام

أمانة الكلمة

جمال-أسعد

السياسة ودور الأحزاب

لواء.حمدى البطران

مذكرات حكمدار القاهرة

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (14)

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الشاباك الإسرائيلى يعلن اعتقال فلسطينى يشتبه فى تورطه بـ«تفجيرى القدس»

مكالمة نادرة.. ماذا طلب رئيس الأركان الإسرائيلي "كوخافي" من نتنياهو؟

الخارجية الفلسطينية تحذر من خطورة إقرار الاحتلال قوانين بن غفير وسموترتش