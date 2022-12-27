الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل الحكم على المتهمين برشوة الآثار

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات الجيزة الدائرة 11 جنايات برئاسة المستشار إبراهيم عبدالخالق إبراهيم المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا باسم رشوة الآثار بإمبابة حضوريًا للثانى والرابع والسابع والثامن والتاسع وغيابيًا للباقين.

أولًا: معاقبة أشرف عبدالعزيز ومحمد حسن هيكل بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات. 

ثانيًا: إعفاء كل من أحلام علي وميخائيل أديب مما أسند إليهما لجريمة الرشوة وبالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن جريمة اختلاس المستندات، وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة عن تلك التهمة لمدة 3 سنوات. 

ثالثًا: معاقبة ضياء سيد عبدالمقصود ورمضان حسن عبدالجواد وإيمان عبدالله وأحمد عبدالحليم بالسجن المشدد لمدة 15 سنة. 

رابعًا: معاقبة شادي حسني بالسجن المشدد خمس سنوات، وذلك عما أسند إليهم وألزمت المحكوم عليهم جميعًا بالمصروفات الجنائية ومصادرة المضبوطات. 

خامسًا: عزل المتهمين جميعًا عدا الأخير والثامن والتاسع من الوطائف العمومية لمدة ثلاث سنوات.

سادسًا: براءة عمرو محمود عبدالحميد.


صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبدالخالق إبراهيم وعضوية المستشارين عادل بديع لبيب وياسر إبراهيم محمد وسكرتارية صبحي عبدالحميد وطلعت عبده حسانين.

وكانت قد حجزت الدائرة 11 جنايات مركز إمبابة المنعقدة بمحكمة جنوب الجيزة برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق، جلسة محاكمة مفتش آثار إمبابة السابق وسيدة أعمال ومحامٍ و6 آخرين للنطق بالحكم، لاتهامهم في القضية المعروفة برشوة آثار إمبابة، لتقاضيه 1.150 مليون جنيه رشاوى من سيدة أعمال واضعة يد على قطعة أرض مساحتها 61 فدانًا.

كشفت تحقيقات جهات التحقيق عن أن مفتش الآثار تم ضبطه أثناء تقاضيه رشوة من سيدة أعمال والمحامي وباقي المتهمين، للاستيلاء على قطعة أرض مساحتها 61 فدانًا تبلغ قيمتها 280 مليون جنيه، ومقابل استبعادها من إشراف وزارة الآثار عليها.
 

جهات التحقيق جنايات الجيزة جريمة الرشوة محكمة جنايات الجيزة

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