الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

بعد موافقة «قوى عاملة النواب».. أبرز ملامح عمل الأطفال بقانون العمل الجديد

حسن شحاتة
حسن شحاتة

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، اليوم الثلاثاء، على المواد المنظمة لتشغيل الأطفال بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وذلك بحضور حسن شحاتة وزير القوى العاملة.

وحمل (الفصل الرابع) عنوان "تشغيل الأطفال"، ونصت المادة (57) كما وافقت عليها اللجنة على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلًا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة.

وتنص المادة (58) على أن يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغ سنهم أربعة عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.

ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة منحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.

وبحسب المادة (59) كما انتهت إليه اللجنة، يكون تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والأعمال، والمهن، والصناعات التي يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة، طبقًا للنظام المقرر وفقا لأحكام قانون الطفل.

وتحظر المادة (60) تشغيل الأطفال أكثر من 6 ساعات يوميا، ونصت على أن يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.

وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.

ووفقا للمادة (61)، على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتى:
تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
تحرير كشف موضحا به ساعات العمل، وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.
إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.

وتنص المادة (62) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذو الإعاقة أو الطفل القزم بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل ورقي أو إلكتروني، وتسلم الطفل ذو الإعاقة أو الطفل القزم، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.

وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال الأقزام المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال الأقزام الذين تم تشغيلهم.

مادة “63” تنص على “يحظر على الأبوين أو متولى أمر الطفل - بحسب الأحوال - تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له”.

لجنة القوى العاملة مجلس النواب عادل عبد الفضيل عياد تشغيل الأطفال مشروع قانون العمل حسن شحاتة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

الأكثر قراءة

سند الغلابة.. الحاجة نوال بعد مقابلة الرئيس: «الله يرضيه.. حقق أحلامى»

«قعد يدور معانا ساعتين».. مفاجآت عن قاتل سهير الأنصارى (فيديو)

ميلونى تجدد دعم إيطاليا «السياسى والعسكرى والاقتصادى» لأوكرانيا

إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بطريق الواحات

خبير لـ«القاهرة الإخبارية»: الشركات التكنولوجية قد تلجأ لتسريح جزء من العمالة قريبًا

محافظ كفر الشيخ يتفقد سوق الجملة ويطمئن على توافر الخضروات والفاكهة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

فنان كبير.. وفن عظيم

ماجد حبته

النقل النهرى.. طفرة قريبة

محمد رفعت

بين عامين!

جمال رشدي

قرص الطعمية بجنيه

لواء. محسن الفحام

أمانة الكلمة

جمال-أسعد

السياسة ودور الأحزاب

لواء.حمدى البطران

مذكرات حكمدار القاهرة

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (14)

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الشاباك الإسرائيلى يعلن اعتقال فلسطينى يشتبه فى تورطه بـ«تفجيرى القدس»

مكالمة نادرة.. ماذا طلب رئيس الأركان الإسرائيلي "كوخافي" من نتنياهو؟

الخارجية الفلسطينية تحذر من خطورة إقرار الاحتلال قوانين بن غفير وسموترتش