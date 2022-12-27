د. نهلة إمام: نجحنا فى فرض التراث المصرى على العالم.. بعد إخفاق طويل

حوار حول فنون ضد العولمة:

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ملف التراث غير المادى من أهم الملفات المتصلة بالوجدان المصرى، فهو يضم كل ما يميزنا كأمة وحضارة، عاداتنا وتقاليدنا وفنوننا وأدبنا، وكل ما أنتجته القريحة المصرية من إبداع.

وخلال السنوات الماضية شهد ملف التراث غير المادى تقدمًا كبيرًا، بفضل تضافر جهود وزارتى الثقافة والخارجية والأسلوب الاحترافى الذى انتهجته الدولة فى إدارة الملف، وقد توج هذا الجهد بتسجيل «اليونسكو» ملف احتفالات المصريين بقدوم العائلة المقدسة إلى مصر، كممارسة تراثية مصرية.

واستضافت «الدستور» الدكتورة نهلة إمام، مدرسة الفلكلور الشعبى فى أكاديمية الفنون، ومستشار وزيرة الثقافة لشئون التراث غير المادى منذ عام ٢٠١٦، فى ندوة خاصة تحدثت خلالها باستفاضة عن ملف التراث غير المادى، وتطرقت إلى جميع محاوره، مبينة لماذا يجب أن نهتم بهذا القطاع الهام ونرعاه وننميه؟

■ تخصصتِ فى الفلكلور المصرى والصناعات الشعبية التى تعبر عن البيئات المختلفة وتوليتِ منصب مستشار وزير الثقافة.. وهناك نشاط تبذلينه فى هذا الملف الهام.. بداية حدثينا عن التراث غير المادى وكيف يتم تسجيله وعن استراتيجية الوزارة فى هذا المجال.

- هناك اتفاق على أن التراث غير المادى كان كلمة غريبة علينا فى البداية، لكن الناس صارت تعرف ما هو التراث الشعبى الذى بات يختصر فى كلمة «الفلكلور».

وفى عام ٢٠٠٣ قررت «اليونسكو» إبرام اتفاقية لصيانة هذا التراث فى العالم، ولدى «اليونسكو» مجموعة من الاتفاقيات حول حماية التراث اللامادى، منها: اتفاقية خاصة بالآثار، وهذه تسمى «التراث العالمى» وأُبرمت عام ١٩٧٢، وتتولى تنفيذها وزارة الآثار لظروف خاصة.

ولدى «اليونسكو» أيضًا، اتفاقية خاصة بالتنوع الثقافى، واتفاقية أُبرمت عام ٢٠٠٣، وسُميت بـ«صون التراث غير المادى للإنسانية».

وفكرة الاتفاقية تتلخص فى صون التراث، وتسجيله على قوائم «اليونسكو»، و«اليونسكو» لديها ٣ أنواع من القوائم: الأولى هى «القائمة التمثيلية» وهى العناصر التراثية التى تحبها الناس وتتداولها، مثل «التحطيب»، وفنون الخط العربى، والممارسات المرتبطة بالنخلة، والاحتفالات المرتبطة برحلة العائلة المقدسة، والسيرة الهلالية، وكل هذه العناصر تم تسجيلها.

والقائمة الثانية هى «الصون العالى»، وهى تضم العناصر التى نمتلكها، لكنها مهددة بالاندثار وتحتاج إلى حفظ وتوثيق ورعاية.

وسجلنا على هذه القائمة عناصر مثل النسيح اليدوى فى صعيد مصر، والأراجوز، وعند التقدم لحفظ أى عنصر، يكون من حقنا أن نطلب أموالًا ودعمًا من «اليونسكو»، وتجلى ذلك فى افتتاح مدرسة للأراجوز، وتدريب الشباب عليه، وإدخاله فى مراحل التعليم، وإنتاج فيلم عنه، فضلًا عن تقديم المقترحات الخاصة بالتطوير، ولـ«اليونسكو» حق الموافقة أو الرفض.

والقائمة الثالثة، كانت تسمى قديمًا «أفضل الممارسات»، وبعد ذلك تطور اسمها نظرًا للاختلافات فى وجهات النظر، وسميت «الممارسات الجيدة»، بحيث يتقدم بها المشروع أو المهرجان الذى تنفذه الدولة ليكون نموذجًا لصون التراث، وهذا العام تقدمت الكويت بمشروع، نفذته إحدى الجمعيات الأهلية، وهو عن حرفة «السدو» وتم تسجيله على قائمة «الممارسات الجيدة».

ومن الممكن أن تتقدم مصر بمشروعات على هذه القائمة، لدينا مثلًا «التحطيب، أو «فرقة رضا»، التى تمثل تجربة مهمة بدأت منذ الستينيات، وعملت على صون التراث الحركى والأدائى، وهى نتاج جهد كبير للفنان محمود رضا، فهذه القائمة تتبنى الجهد البحثى والتجارب المهمة والممارسات الجيدة فى صون التراث.

وللاتفاقية أدوات، أهمها إعداد جداول أو قائمة وأرشيف للعناصر وإجراء جرد عليها، ثم تسجيلها على المستوى الوطنى، فلا يمكن تسجيل أى عنصر فى قوائم «اليونسكو» إلا بعد التوافق عليه وتسجيله وطنيًا، فالجميع يريد أن يسجل ما لديه.

وأحد أهداف «اليونسكو» من مسألة التسجيل، هو التشجيع على حصر التراث وصونه، وتشجيع الدول على أن يكون هناك حوار فيما بينها حول هذه العناصر، ولذلك يتم التشجيع أيضًا على تسجيل «العنصر المشترك» بين الدول، وهذا حدث فى تجربتنا المهمة والرائدة فى تسجيل الممارسات المرتبطة بالنخلة وأشغال السعف، والمعتقدات والعادات المرتبطة، وكذلك تجفيف التمور، بالتعاون مع ١٤ دولة، فالجميع جلس وتم حصر عناصر النخل فى هذه الدول، وتجميعها فى ملف واحد، وتسجيله، وكان ذلك نصرًا كبيرًا.

ومن خلال هذا نقول للناس إن التراث يمكن أن تتشارك الشعوب فيه، والمسألة ليست حربًا، لذلك أندهش ممن يقولون «هذا سرق تراثى»، ليس الهدف من التسجيل هو الخلاف إنما التقارب، نحن نقول إن شعوب الإنسانية واحدة، ومن الممكن أن يشارك شعب غيره فى الثقافة، وهذه آلية عملنا مع «اليونسكو»، وسجلنا ٧ من عناصر التراث بهذه الطريقة.

■ ما العناصر التى تم تسجيلها فى السنوات الأخيرة؟

- توليت هذا الملف عام ٢٠١٦، ولم تكن هناك عناصر تم تسجيلها باستثناء «السيرة الهلالية»، ولم يكن لها ملف، لأنها كانت ضمن قائمة «روائع التراث»، ضمن مشروع نفذته «اليونسكو» لتجميع الروائع التراثية حول العالم، وفى عام ٢٠١٦ تقدمنا لتسجيل ملف «التحطيب» لكن لم ننجح فى تسجيله.

وعند التسجيل، تتخذ «اليونسكو» عدة خطوات، منها جمع الملفات حول العنصر المراد تسجيله من الدول، ثم مراجعتها، وبعد المراجعة يتم القبول أو الرفض، نظرًا لما يرونه من أسباب، وكان من ضمن الملفات «التحطيب»، وفشلنا فى تسجيله لأنه لم يكن مكتوبًا بشكل جيد، وأنا راجعته وجاوبت على جميع الملاحظات التى جاءت فى خطاب التقييم.

وفى العام الماضى عندما رشحونى عضوًا فى لجنة التقييم لدى المنظمة، حصلت على أعلى نسبة تصويت فى تاريخ «اليونسكو»، ونجحت فى ذلك.

والتراث غير موجود فى المولات والمدن الجديدة، هو موجود فى القرى، وهناك تخوف عليه بسبب انتشار التكنولوجيا والإنترنت لدى الجيل الجديد، وربط الأجيال الجديدة بالتراث أمر صعب جدًا، وهناك جيل لا يعرف مفردات كاملة يعرفها القدماء، ولا يعرف أدوات اعتادوا على استخدامها، وهذه مهمة وزارة الثافة بأن تنشط معرفة هذا الجيل بتراثه بطرق حدثية.

■ حدثينا عن الفوائد التى تعود علينا بتسجيل تراثنا لدى «اليونسكو»؟

- أول فائدة من وجهة نظرى رفع حالة الوعى لدينا، أنا كمصرية من المهم جدًا أن أعرف تاريخى وتراثى، والتراث الذى لدينا مهم، والتحطيب مثلًا مهم جدًا كفن قومى نابع من البيئة، ويجب ربط الناس بأرضها وثقافتها وتراثها.

وأنا أستغرب مثلًا من الانتشار السريع للفريق الغنائى الكورى «بى تى إس» وشهرته لدى شريحة الشباب، فى حين أن لدينا فننا وتراثنا مثل التحطيب مثلًا، فنحن نعرض مصر للعالم على طبيعتها وبفنها الخاص، وبطريقة تواكب العالم كله، وبلغة يفهمها كل الناس، وهذا يعيد توطين العناصر الثقافية داخل البلاد.

وكل نوع نسجله يحدث حالة جميلة فى الإعلام، وتتم استضافتنا فى البرامج لنعرف الناس به، وهذا أحد العوامل الهامة فى التسجيل، بأن يتعرف الناس على تراثهم وروائعهم، هناك مثلًا من يريدون أن يسجلوا الطعمية والكشرى.

■ انتشرت أقاويل مؤخرًا حول نية إسرائيل تسجيل بعض العناصر الخاصة بنا على قائمتها للتراث.. ما حقيقة ذلك؟

- إسرائيل لا علاقة لها بالاتفاقية، ولم توقع عليها، ونحن نتحسب لهذا اليوم، لذلك نسارع بأن نقول إن هذا تراثنا، ومن هنا كانت هناك أهمية ربط الثقافة بالمكان، وربط الناس بدولتهم ومكانهم وثقافتهم.

■ هل هناك مردود اقتصادى لمسألة التسجيل؟

- فى مسألة المردود الاقتصادى، نحن نسعى للاستفادة المادية، والعالم كله يقول إن الصناعات الثقافية والحرف التقليدية أصبحت مهددة، وبعضها يندثر، لأن هناك عوامل أخرى تطغى عليها.

حاليًا نحن نعد ملفًا خاصًا بـ«النقش على المعادن كالنحاس والفضة والذهب»، ونرى أنه لا يوجد «صنايعية» حاليًا فى هذا المجال، للأسف مهنة سائق «التوك توك» جعلت الكثيرين من الشباب يتركون الحرف اليدوية، هذه المهن تهدد الحرف، وهذا أمر لا بد أن نلتفت إليه، بحيث نقدم نوعًا من الحوافز، ولا بد أن تدعم الدولة الحرف، ولا بد من توفير تأمين صحى للحرفيين، لأن بعضهم يصاب بالأمراض، ولا بد أن نطلق حملة لتحقيق ذلك.

■ ألم يتم الاتفاق مع إحدى الشركات لتولى رعاية وتسويق هذه الحرف؟

- وزارة الثقافة أسست شركة خاصة بها، وتضم تحتها شركات للسينما والتراث، ولكنها لم تبدأ العمل، لكن لا بد أن تسير الأشياء بشكل متوازن، لا بد أن نرفع الوعى ولا بد أن نفتح منافذ، ولا بد من الاشتراك فى معارض ونسهل دخول المواد الخام، ولو تم إدخال المواد الخام سيكون هناك مردود اقتصادى كبير.

ونحن مستمرون فى التسجيل، مؤخرًا تقدمنا بملف «التلى»، لكننا لم نوفق، لكن لن نتخلى عن الملف وسننجج فى تسجيله، و«اليونسكو» تعطيك الحق فى تسجيل العنصر الخاص بك، إلا إذا كانت هناك دولة أخرى قد سجلته، وتمنح الفرصة لك لتسجله بشكل منفرد أو مع دولة أخرى مشتركة فيه.

■ ما أشهر الملفات التى تشترك فيها دول أخرى؟

- «النخلة» و«النقش على الفضة» و«العمارة الصينية»، ونعمل على ملف عن «الحنة» وطقوسها وليلتها والعلاج بها، وزراعة شجرتها، والسودان والخليج دخلت معنا.

ومن الممكن أن يكون لدينا ملف دولى، لأن هذه العناصر مشتركة فى دولنا العربية، والثقافة شىء إنسانى، ونحن نسجل هذه العناصر لتكون أداة حوار بين المجتمعات، ورسالة سلام، مثل ملف «رحلة العائلة المقدسة»، نحن نقدم التراث على أنه رسالة سلام ما بين الناس، نحن أدخلنا أكلة «الملوخية» مثلًا فى دول الخليج، وهناك أناس لبسوا الجلباب الخليجى هنا، وهذا ما يسمى التبادل الثقافى.

■ نشاهد الكثير من المنتجات اليدوية المميزة التى تعكس تراث النوبة مثلًا أو المنسوجات التى تشتهر بها إخميم فى سوهاج، من خلال معارض «تراثنا» التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى، فما هى مساهمتكم فى هذا الشأن؟

- وضعت وزارة الثقافة خطة للارتقاء بعدة مجالات، من بينها الحرف التراثية والمشغولات، لذا نجهز لإعداد أرشيف وطنى للتراث فى مصر، إضافة إلى الاستعانة بخبرات دار الوثائق القومية لتصنيف وأرشفة التراث والحرف والرقصات والأغنيات والأزياء الخاص بسكان كل إقليم مثل أزياء بدو سيناء وسيوة والصعيد.

لدينا أرشيف مبدئى ونعتزم إطلاق حملة قومية لجمع التراث المادى وغير المادى، مثل الرحى والسواقى ومناويل الصوف، ووصفات استخدام الأعشاب فى العناية بالشعر والبشرة.

وفيما يتعلق بالحرف، فوزارة الثقافة لديها مركز للحرف التقليدية فى الفسطاط وسط القاهرة، ولا بد من صونها، ولا بد أن يكون لدينا مدربون من شيوخ الحرف وأن نكرمهم وندعمهم ماديًا وأن نسند لهم مهمة تدريب الشباب لنحمى هذا التراث من الاندثار، كما يجب أن ننظم لشيوخ المهنة والفرق التى سيتولون تدريبها معرضًا دوليًا ترعاه الوزارة يضم الحرف التراثية والمنتجات.

عرضنا منتجات ٧ حرف على هامش قمة المناخ الأخيرة فى شرم الشيخ، ووجدنا إقبالًا كبيرًا من الزوار على الشراء.

ويلعب الإعلام دورًا رئيسيًا فى تسليط الضوء على تراثنا العريق، وهذه دعوة للجميع لنحفظ ونستمتع بتراث مصر.

يتوجب علينا أيضًا تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدنى الناشطة بالمجال مثل جمعية «أصدقاء سيد درويش»، و«محمد فوزى» و«جمعية الفخارين».

لا بد أن نتواصل معهم وأن ندعوهم للمشاركة فى معارض الوزارة ومن المهم جدًا أن تكون لدينا قاعدة بيانات عن الجمعيات التى تعمل فى الثقافة، وفى مرحلة تالية يجرى تصنيفها.

هناك لجنة فى المجلس الأعلى للثقافة رقمية يتوجب عليها عمل قاعدة بيانات للجمعيات الثقافية التى يزيد عددها على ٣٦٠ جمعية. يجب أن يكون هناك تعاون ومنافسة لنرى نتائج إيجابية.

■ هل يعتبر المديح والإنشاد الدينى من التراث اللا مادى؟

- هناك صندوق التنمية الثقافية الذى يمول حفلات الإنشاد الدينى، وتعاقد مع أسماء شهيرة مثل محمود التهامى، نجل الشيخ ياسين التهامى.

وهناك إقبال كبير على حفلات الإنشاد الدينى، وهناك حفلات تنظمها ساقية الصاوى بشكل منتظم، ويوجد جمعية ونقابة للمنشدين، ونلاحظ وجود رواج كبير للإنشاد الدينى أكثر من الغناء الشعبى، خاصة فى المناسبات الدينية.

ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» تسمح لكل الدول بأن تسجل عنصرًا كل عامين، ضمن قائمة التراث العالمى المادى وغير المادى، وبالفعل نطالع عدة ملفات وطلبات سنويًا لتحديد الطلبات التى نتقدم بها.

■ ما الذى حدث بخصوص تراث مدن قناة السويس خاصة العزف على السمسمية؟

- هذا تراث مهم جدًا، وكان لأهل السويس بعض المطالب التى استجبنا لها بالفعل بعد اجتماعنا معهم، مثل توفير إصدارات وزارة الثقافة، وتخصيص بيت للسمسمية أسوة ببيت العود وتواصلنا مع رئيس قطاع التنمية الثقافية وطلبنا تخصيص مكان لتعليم العزف على السمسمية.

وطلب أهالى السويس إنشاء متحف للسمسمية وطباعة كتب عن أبرز النجوم مثل الكابتن غزالى، وفرقة ولاد الأرض، وقد أنهى نجل الكابتن غزالى بالفعل إعداد كتاب ليلة «الحنة السويسى»، عن سيرة والده وأعضاء الفرقة.

وهناك روائيون أيضًا من عازفى السمسمية وعدنا بمساعدتهم على نشر أعمالهم، إضافة إلى دراسة طلبات توثيق البيوت القديمة، وسوف نتواصل مع جهاز التنسيق الحضارى فى هذا الشأن، لأنه يعمل فى مشروعين مهمين: «عاش هنا» و«حكاية شارع» يوثق الشوارع المهمة ويضع لافتات عن أبرز الأسماء المؤثرة فى تاريخنا وتراثنا.

ونتمنى أن تحصل جميع الآلات التراثية على نصيبها من الرعاية والاهتمام، وأعتقد أن آلة الربابة التى تمثل سكان الصعيد يجب أن تحظى بنصيب مماثل من الاهتمام والرعاية.

ونظمنا العام الماضى مسابقة لنشاط العزف على آلة السمسمية والعام الجديد سيكون من نصيب آلة الربابة، وسنوجه الدعوة لمجموعة من العازفين من الصعيد فى آخر يناير المقبل.

ويرصد المجلس الأعلى للثقافة جائزة مالية كبيرة للمسابقة لتشجيع العازفين على المشاركة.

■ نجحنا فى تسجيل مسار العائلة المقدسة فى قائمة «اليونسكو» للتراث الثقافى غير المادى، فما أهمية هذه الخطوة وتأثيرها المستقبلى؟

- تسجيل الاحتفالات المرتبطة برحلة العائلة المقدسة ضمن التراث غير المادى فى «اليونسكو» يضيف لرصيد مصر ليصبح لدينا سبعة عناصر مسجلة هى «السيرة الهلالية»، و«التحطيب»، والممارسات المرتبطة بالنخيل، وفنون الخط العربى، والنسيج اليدوى فى صعيد مصر، والأراجوز، وأخيرًا الاحتفالات المرتبطة برحلة «العائلة المقدسة».

العالم كله عرف بمسار العائلة المقدسة لأننا قطعنا شوطًا طويلًا على طريق الترويج للمنتج السياحى الجديد من خلال هذا التسجيل، فالسائح حاليًا أصبح يبحث بنفسه ويجمع معلوماته من خلال شبكة الإنترنت، وهذا التسجيل يشجعه على الزيارة.

أما بالنسبة للاقتصاد المحلى فأعددنا خطة لتدريب الشباب والفتيات من سكان المناطق المحيطة بنقاط المسار على ريادة الأعمال وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تخدم المشروع، إضافة إلى إعداد خطة لتوعية المواطنين بجميع المحافظات بالمشروع والسلوك المناسب للتعامل مع السياح.

منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» أعلنت عن أن هناك مليارًا ونصف المليار مسيحى من المتوقع أن يجذبهم المشروع، وهناك نحو ٧٥٪ من الدول الإفريقية مسيحيون و٢٠٪ من سكان الدول العربية مسيحيون، لذا فإن المشروع يستطيع جذب ملايين السائحين.

لا نستطيع أن نحدد عائدًا اقتصاديًا بدقة، لأن غالبية الحرفيين عمالة غير مسجلة فى الاقتصاد، ولكن دورنا تنشيطها وتوفير أماكن توزيع وتنظيم معارض محلية ودولية.

لدينا مئات الحرف بعضها مشهور مثل السجاد فى فوه فى كفرالشيخ وهو سجاد يدوى وله خطة تسويق خاصة، كما يتوجب علينا أن نشجع الصناعات الفخارية والصناعات اليدوية، ولدينا عاصمة إدارية جديدة، ولو أن كل مكتب حكومى اشترى طفاية سجائر فخارية سنشجع صناعات الفخار، والصناعات اليدوية، ولو نجحنا فى أسواق جديدة للصناعات التراثية فسنضمن للحرفيين الاستمرار، كما يتوجب توفير تأمين طبى للحرفيين فهذا حقهم، لأن الحرفى يُصاب أحيانًا بضعف النظر، فهم ثورة ومن واجب الدولة علاجهم، وخلق سوق تراقبها الدولة حتى لا يُستغل الحرفى.

■ ما المناطق المهمة فى الصناعات المصرية؟

- فوه فى كفرالشيخ للسجاد، وأخميم فى سوهاج، والتلى موجود فى أسيوط وسوهاج، وقنا تشتهر بالفخار القناوى من أزيار وطواجن، والآلات الموسيقية تُصنع فى قنا، وهناك قرية شبرا بلولة بالغربية تشتهر بزراعة الياسمين واستخلاص العطور، وهناك زراعة الرمان بمنفلوط فى أسيوط، وتجفيف التمور بالنوبة، وأزياء متنوعة فى سيوة وسيناء، والجرجار فى النوبة.