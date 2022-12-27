«من هي سيدة العام؟» و«نجوم الحكومة فى 2022».. حصاد «الدستور نيوز ليتر 220»

أهلًا بكم فى نشرتنا البريدية الـ220 من "الدستور News letter " لتحليل البيانات الرسمية لوزارات الحكومة، وعرض أهم ما حوته تلك البيانات خلال أسبوع، وذلك من واقع النصوص والبيانات الرسمية، سواءً من بريدها الإلكترونى الرسمى أو عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى.



نشرتنا البريدية هذا الأسبوع يتصدرها حصاد 2022، الذى عكف فريق الـ«نيوزليتر» على آلية اختيار وتصنيف الأفضل فى كل الفئات الوزارية أو الإعلامية أو حتى على المستوى الإدارى، من واقع ما كنا نرصده من مجهودات ومبادرات ونجاحات وإخفاقات لشخصيات الحكومة.. بالطبع كانت آليتنا بالاختيار المباشر وبالإجماع بين فريق النيوزليتر.

السيدة «هويدا» .. سيدة العام



بطلة الغلاف هي السيدة «هويدا» فهي الصابرة التى فقدت أطفالها الثلاث فى حادث حريق كنيسة أبوسيفين بإمبابة، أم فادى ومارى وجومانة إدوار التى كانت تحاول استيعاب ما حدث وكانت تصرخ فزعًا عندما وضعوا أمامها ثلاثة صناديق تحمل جثامين أبنائها الثلاثة تحاول أن تحتضنهم جميعًا، ولكنها لم تستطيع، فرمت بجسدها عليهم، وعاتبت الله قائلاً: «ثلاثة صناديق من عندى؟ ثلاثة؟ ليه يا رب»؟

ولم ينس المصريين هذا المشهد الجلل لها حينما عاتبت العذراء مناجية إياها: «زعلانة منك يا عدرا، زعلانة منك» ولكنها تستدرك قائلة: "لتكن مشيئتك يا رب، لتكن مشيئتك".



التفاصيل:

https://www.dostor.org/4153148

من هم نجوم الحكومة فى 2022؟

أفضل مشروع: محطة عدلي منصور المركزية التبادلية

تعد محطة عدلي منصور التبادلية العملاقة عملاً هندسياً فريداً من نوعه حيث أقيمت على مساحة 15 فداناً وتحتوى على 5 وسائل نقل مختلفة وهى :

المحطة النهائية للخط الثالث لمترو الأنفاق وتقع على مساحة 3400 متر مربع وتربط مع ورشة العمرة الجسيمة للمترو على مساحة 65 فدان.

محطة القطار الكهربائي – العاشر / العاصمة الإدارية الجديدة وتقع على مساحة 3700 متر مربع.

محطة قطار سكك حديد السويس على مساحة 6200 متر مربع.

محطة أتوبيسات سوبر جيت للمحافظات على مساحة 6200 متر مربع.

تحتوى كذلك على مسار للأتوبيس الترددى.

وتغطي المحطة مظلة عملاقة على هيكل معدني من الحديد بمساحة 24 ألف متر مربع مغطاه بالزجاج المقاوم للعوامل الجوية والألمونيوم إستخدم بها حوالي 2700 طن من المواسير الصلب وترتكز على 50 من الأعمدة الخرسانية الدائرية ، ويصل ارتفاع الواجهة الزجاجية للمحطة التبادلية إلى 19 متر ، كما يوجد ساحة تبادلية داخلية تربط بين محطتي القطار الكهربائى ومترو الأنفاق بمساحة 7 ألاف متر مربع وكوبرى رابط بين المحطتين بطول 21 متر وعرض 18 متر لتسهيل انتقال الركاب بطريقه سلسه ومباشره من محطة الى اخري والمجمع مزود بأحدث أنظمة المراقبة والصوتيات ومكافحة الحريق .



وقد استخدم في تنفيذ المحطة حوالي 75 الف متر مكعب من الخرسانة المسلحة و 6700 طن حديد تسليح و3 آلاف طن من حديد قطاعات الانشاءات ، وشارك في تنفيذ هذا العمل الضخم 200 مهندس و800 عامل ، فيما بلغت ساعات العمل أكثر من 10.5 مليون ساعة و19 ألف ساعة عمل للمعدات ، وأستغرق العمل بالمشروع 18 شهراً من العمل المتواصل.



كما تحتوي المحطة المركزية على مول تجاري مكون من دورين وبدروم كجراج لسيارات مستخدمى المول بمساحة 16 الف متر مربع , بالاضافة إلى مساحات خضراء بمساحة 31 ألف متر مربع وساحات إنتظار للسيارات بمساحة 11 ألف متر مربع وطرق بطول 1300 متر طولى ، علاوة على شبكة من أنفاق المشاه تربط من طريق مصر الإسماعيلية إلى المحطة بإجمالى أطوال 200 متر ، وقد تم عمل 2 موقف سيارات بإجمالي 450 سيارة لخدمة رواد المحطة.



التفاصيل:

https://www.dostor.org/4184224

أفضل متحدث إعلامي: حسام عبدالغفار متحدث وزارة الصحة والسكان

نظراً لدوره فى التعاون والتواصل مع وسائل الاعلام الصحفية والتلفزيونية، وقع عليه الاختيار ليكون افضل متحدث اعلامي لعام 2022.

وكان عبدالغفار قد شغل منصب المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان لمدة عامين من قبل، كما تولى منصب أمين مساعد المجلس الأعلى للجامعات لشئون المستشفيات الجامعية، وله مجهود بارز فى المستشفيات الجامعية خاصة خلال فترة جائحة كورونا.



التفاصيل:

https://www.dostor.org/3626237

أفضل فريق حكومي:

فريق مواجهة الشائعات فى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

نحن فى مؤسسة الدستور ندرك أنه «مع تكرار الكذب يفقد الناس القدرة على التمييز ما بين الحقيقي والمُلفِّق» ولذلك كان للزميل أحمد عاطف رمضان المشرف على النشرات البريدية تجرية شخصية فى تاسيس نشرة "رادار نيوزليتر" كأول نشرة بريدية فى مصر للتحقق من المحتوى ومواجهة الخلل المعلوماتي بشكل فني لكشف زيف الفيديوهات والصور والبيانات كذلك عبر استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، والتى أصبحت واسعة الانتشار عبر البريد الالكتروني لدى الصحفيين والمدونيين ومدققى الحقائق ورواد السوشيال ميديا.



ولكن مع تقييم التجارب المصرية فى مجال التحقق، وجدنا أنا تجرية "فريق مواجهة الشائعات فى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء" باعتبارهم جنود مجهولين يتصدون للشائعات بشكل مباشر عبر التواصل مع المصادر الأولية والمسؤلة لتوضيحها للرأى العامن بل وأصبحت جزء فاعل فى العمل اليومي الإعلامي.



لاسيما أن هذا الفريق لا يصدر مجرد نفيا للشائعة، لكنه يكون مصحوبا بحقائق كاملة وأرقاما صحيحة ومعلومات دقيقة لإزالة اللبس ورفع الغمة وطمأنة المواطنين بتصريحات من المسئولين، اضافة لما صرحت به الدكتورة نعايم سعد زغلول، رئيس المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والتى قالت أن:



"الشائعات تستهدف ايضا المشروعات القومية الكبرى و البعض اطلق شائعات حول توقف مشروع حياة كريمة بسبب التحديات الاقتصادية و اضافت "نقيس انتشار الشائعات على أرض الواقع و نتابع القنوات المعادية للدولة لرصد الشائعات على هذه المحطات الإعلامية".



ولذلك اختار فريق النشرة "فريق مواجهة الشائعات بالمركز الإعلامي لمجلس الوزراء" كأفضل فريق حكومي فى مصر.

هنا تفاصيل ونماذج لإصدارتهم

موقع إلكتروني حكومي: بوابة مصر الرقمية



يعمل موقع بوابة مصر الرقمية على تقديم الخدمات الحكومية بشكل سهل وسريع، فعوضاً عن بذل الجهد والوقت في استخراج الأوراق أو تنفيذ المعاملات، يستطيع المواطنون الآن الاستعانة بهذه البوابة لقضاء مختلف المعاملات الحكومية، مما يساعد على التقليل من استخدام المستندات الورقية، ومن ثم الاستغناء عنها بالكلية.



لا يقتصر الأمر على البوابة الإلكترونية فحسب، بل أعلنت الجهات المسئولة أيضاً عن إطلاق تطبيق مصر الرقمية لكل من الهواتف الأندرويد والأيفون؛ كما تم الإعلان عن إتاحة 75 خدمة حتى الآن، ومن المقرر أن يصل عدد هذه الخدمات إلى 170 بنهاية العام الحالي، و250 خدمة بنهاية عام 2022.



التفاصيل من هنا



أبطال العام 2022

فريق زراعة الرئة بجامعة عين شمس التخصصي



لأول مرة فى مصر ، أجرى فريق طبى مصرى متخصص ومدرب فى جامعة عين شمس التخصصى وبالمشاركة مع فريق يابانى متخصص ومتمرس فى زراعة الرئة عن طريق الأحياء عملية لزراعة الرئة ، بعد شهور عديدة من التحضير لتدخل البلاد مرحلة جديدة فى مجال زراعات الأعضاء لاسيما أنه تُساهم فى إنقاذ حياة آلاف المرضى المصريين الذين يعانون من أزمات حادة فى الجهاز التنفسى وباتت هذه الجراحات والزراعة ملاذهم الوحيد.

أول عملية زراعة الرئة فى مصر كان المتبرع فيها شقيقي الحالة، حيث يستغرق هذا النوع من العمليات من 8 إلى 10 ساعات، كما أن التحضير لعملية زراعة الرئة استغرق عدة أشهر بخلاف التدريب الذى استغرق سنوات عديدة لاسيما أن التحضير يعد أساس نجاح عملية زراعة الرئة.



للتفاصيل:

https://www.dostor.org/4262844

وكل عام وكل متابعي "الدستور نيوزليتر" بخير