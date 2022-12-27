شتاء 2023.. موعد انخفاض درجات الحرارة فى مصر

يكثر البحث خلال الساعات الماضية عن موعد انخفاض درجات الحرارة فى مصروقد كشفت هيئة الارصاد الجوية كامل التفاصيل عن موعد انخفاض درجات الحرارة فى مصر، بالاضافة إل أعطاءها العديد من النصائح للمواطنين، فى هذا السياق تكشف الدستور خلال السطور المقبلة كل ما قالته الهيئة عن موعد انخفاض درجات الحرارة فى مصر.

موعد انخفاض درجات الحرارة فى مصر

قالت هيئة الأرصاد الجوية فى تفاصيل أصدرتها فى بيان صحفى أن البلاد حاليا تتأثر بامتداد مرتفع جوى على سطح الأرض يسمى مرتفع العروض الوسطى وهو عبارة عن كتل هوائية من جنوب أوروبا، واصفُا هذه الكتل قائلا :« تكون باردة ولكنها ليست بنفس برودة المرتفع السيبيرى»

وعن المرتفع السيسيبر تقول هيئة الارصاد الجوية :«المرتفع الجوى السيبيرى، عبارة عن كتلة ضخمة من الهواء البارد تتجمع فوق منطقة سيبيريا الواقعة شمال شرق أوراسيا».

وتضيف هيئة الأرصاد الجوية: « تتشكل نتيجة التبريد السطحى الشديد فوق المناطق القارية البعيدة عن التأثيرات البحرية».

وعن موعد انخفاض درجات الحرارة تقول هيئة الارصاد الجوية خلال بيانها :« أن فرصة انخفاض درجات الحرارة فى مصر تبدأ من غدًا الاربعاء أو الخمس».

أضافت: « هناك فرص سقوط الأمطار على المناطق الساحلية بشكل كبير، واعتبارًا من الأربعاء والخميس، تمتد الأمطار إلى المناطق الداخلية، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وتسجل القاهرة الكبرى 20 درجة مئوية يوم الجمعة، وذلك بالتزامن مع بدء فصل الشتاء».

ونصحت المواطنين بمتابعة النشرة الجوية أول بأول قبل النزول الصبح من المنزل بالاضافة إلى متابعة درجات الحرارة اذا كان المواطن على طريق سفر، بالاضافة إلى تجنب الشبورة المائية.

وأضافت فى نصائحها للمواطنين أنهم يجب عليهم أرتداء الملابس الثقيلة وعد التخفيف فى الملابس.