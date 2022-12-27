الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

استعدادًا لمعرض الكتاب.. علاء عبد العزيز: «برديا» تتناول قصتي حب لـ4 شخصيات مختلفة

غلاف الرواية
غلاف الرواية

يستعد الروائي علاء عبد العزيز، للمشاركة في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، برواية "برديا"، الصادرة حديثا عن دار العليا للنشر والتوزيع، والتي تقع في 350 صفحة من القطع الوسط.

وكشف علاء عبد العزيز لـ “الدستور”، تفاصيل موضوع روايته الجديدة “برديا”، والمقرر مُشاركتها في معرض القاهرة الدولي للكتاب يناير المقبل.

وأشار “عبد العزيز” إلي أن رواية “برديا”: وتتناول الحديث عن جدارية رسمت علي أحد حوائط إحدي حجرات "المديرة" في الشمال الأفريقي بين مصر وليبيا.

وتابع: "مابين مدينة العالمين وطبرق الليبية جرت أحداث رواية “برديا”، أثناء الحرب العالمية الثانية، من خلال جندي التحالف “جون” الذي وقع أثناء الحرب في حب فتاة بدوية تدعي “برديا”.

وأضاف “عبد العزيز”: الرواية التي تحتوي علي قصتي حب لأول مرة لأربع شخصيات ينتمون إلي أماكن مختلفة، يبعث الكاتب بإنذار شديد اللهجة إلي العالم من خلال وصف مرئي لأيام الحرب العالمية الثانية وأهوالها ، كي لايتجه العالم الي الحرب العالمية الثالثة التي لاتبقي ولاتذر.

“برديا” رواية إنسانية في المقام الأول 

وتعد رواية “برديا”، هي العمل السردي الروائي الثاني للكاتب دكتور علاء عبد العزيز، حيث سبق وصدرت له رواية بعنوان “الدقديقي .. أربعون خريفا من عمر شجرة المانجو”، عن دار الحياة للنشر والتوزيع في العام 2014.

ومما جاء علي الغلاف الخلفي لرواية “برديا”، نقرأ..

لم يتبقَ من أثار الحرب العالمية الثانية في الشمال الإفريقي سوى مقابر العلمين، وجِدارية تصف أهوال الحرب في مَيادين القتال ووسائل النعيم في مُدن السلام، هذه الجدارية رسمها جُندي إنجليزي من قوات الحُلفاء، يُدعى (جون) على أحد حوائط حُجرات ميناء البردية المُتاخم لـ ميناء السلوم، رسمها (جون) بـ أعواد الكربون في أثناء سَير المعارك وإحتدام القتال، وعلى الحائط المُقابل رسم (جون) صورة لـ إمرأة بارعة الجمال ترتدي الياشمك وتمسك بـ عصا تهش على أغنامها، فـ من هذه المرأة؟ ولماذا صورها (جون) على الحائط المُتاخم لـ جِداريته الخالدة؟ وهل لا تزال حية تُرزق تَغدو وتَروح ما بين مدينة العلمين وميناء البردية، أم أنها قضت نحبها مع (جون) أثناء الحرب ولم يتبق مِن أثارهما سوى خطوط لـ أعواد الكربون على حوائط حُجرة المَديره؟

هذا ما سوف تكشف عنه (بَرديا) في سَردها عن (جون) وجِداريته وسر إمرأة الياشمك.

الروائي علاء عبد العزيز معرض القاهره الدولي للكتاب رواية برديا دار العليا للنشر والتوزيع الحرب العالمية الثانية

مواد متعلقة

«فنجان قهوة بـ7 جنيه».. أحدث إبداعات الكاتبة صفاء عبدالمنعم

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

الأكثر قراءة

سند الغلابة.. الحاجة نوال بعد مقابلة الرئيس: «الله يرضيه.. حقق أحلامى»

«قعد يدور معانا ساعتين».. مفاجآت عن قاتل سهير الأنصارى (فيديو)

ميلونى تجدد دعم إيطاليا «السياسى والعسكرى والاقتصادى» لأوكرانيا

إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بطريق الواحات

خبير لـ«القاهرة الإخبارية»: الشركات التكنولوجية قد تلجأ لتسريح جزء من العمالة قريبًا

محافظ كفر الشيخ يتفقد سوق الجملة ويطمئن على توافر الخضروات والفاكهة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

فنان كبير.. وفن عظيم

ماجد حبته

النقل النهرى.. طفرة قريبة

محمد رفعت

بين عامين!

جمال رشدي

قرص الطعمية بجنيه

لواء. محسن الفحام

أمانة الكلمة

جمال-أسعد

السياسة ودور الأحزاب

لواء.حمدى البطران

مذكرات حكمدار القاهرة

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (14)

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الشاباك الإسرائيلى يعلن اعتقال فلسطينى يشتبه فى تورطه بـ«تفجيرى القدس»

مكالمة نادرة.. ماذا طلب رئيس الأركان الإسرائيلي "كوخافي" من نتنياهو؟

الخارجية الفلسطينية تحذر من خطورة إقرار الاحتلال قوانين بن غفير وسموترتش