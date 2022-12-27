محافظ المنيا يتفقد نسب تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بأبوقرقاص (صور)

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، عددًا من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي يجري تنفيذها بمركز أبو قرقاص جنوب المحافظة، لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ، وانتظام سير الأعمال، الى جانب متابعة القطاعات الخدمية، والحالة العامة بالمدينة.

رافق المحافظ خلال الجولة، كل من اللواء محمد عزت، رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص، والدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، والدكتور عمر صفوت، وكيل وزارة الزراعة.

وتفقد المحافظ، خلال الجولة، الأعمال الانشائية بمستشفى أبو قرقاص المركزي، والتي ستخدم أهالي المركز لتقديم خدمات طبية ذات كفاءة وجودة عالية، حيث وجه المحافظ الشكر للقائمين على أعمال تنفيذ المستشفى للمجهود المبذول لسرعة الانتهاء منها.

كما تفقد المحافظ، أعمال توسعات محطة معالجة صرف صحي أبوقرقاص، بطاقة 20/30 ألف م3 /يوم، والتي تهدف الى توصيل خدمات الصرف الصحي الى 14 قرية من قري مركز أبوقرقاص.

وعلى هامش الجولة، تابع المحافظ أعمال رصف شارع الجمهورية، بطول 450 متر، تنفيذ جهاز التعمير، وتحت إشراف مديرية الطرق، كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء كوبري علوي على ترعة الابراهيمية وشريط السكة الحديد، لربط حي شرق وغرب مدينة أبو قرقاص، وذلك ضمن خطة مديرية الطرق والكباري بالمحافظة من أجل تطوير كافة الطرق والكباري بالمحافظة والعمل على رفع كفاءتها وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.