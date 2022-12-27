مصرع وإصابة 8 عمال سقطوا فى بيارة للصرف الصحى بالبحيرة

لقى 3 عمال مصرعهم، وأصيب 5 آخرون، اليوم الثلاثاء، إثر سقوطهم داخل بيارة للصرف الصحى بمركز كفر الدوار بالبحيرة.

كان اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع 3 عمال، وإصابة 5 آخرين، إثر انزلاقهم داخل بيارة بمحطة الصرف الصحى بمنطقة زلط التابعة لمركز كفر الدوار.

والمتوفون هم: أحمد ع 28 سنة كفر الدوار، وحمدي ع ر 25 سنة كفر الدوار، وحسيني م ع 22 سنة كفر الدوار، والمصابون هم : «أحمد. س»، 20 سنة، «علاء. ج»، 28 سنة، «أحمد. ف»، 26 سنة، «إسماعيل. ص»، 20 سنة، «احمد. ع»، 22 سنة.

تم نقل جثث المتوفين إلى غرفة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام، تحت تصرف النيابة العامة، وكذلك نقل المصابين لذات المستشفى لإسعافه وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم، العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.