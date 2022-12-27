الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة 8 عمال سقطوا فى بيارة للصرف الصحى بالبحيرة

الأمن
الأمن

لقى 3 عمال مصرعهم، وأصيب 5 آخرون، اليوم الثلاثاء، إثر سقوطهم داخل بيارة للصرف الصحى بمركز كفر الدوار بالبحيرة. 

كان اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع 3 عمال، وإصابة 5 آخرين، إثر انزلاقهم داخل بيارة بمحطة الصرف الصحى بمنطقة زلط التابعة لمركز كفر الدوار.

والمتوفون هم: أحمد ع 28 سنة كفر الدوار، وحمدي ع ر 25 سنة كفر الدوار، وحسيني م ع 22 سنة كفر الدوار، والمصابون هم : «أحمد. س»، 20 سنة، «علاء. ج»، 28 سنة، «أحمد. ف»، 26 سنة، «إسماعيل. ص»، 20 سنة، «احمد. ع»، 22 سنة.

تم نقل جثث المتوفين إلى غرفة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام، تحت تصرف النيابة العامة، وكذلك نقل المصابين لذات المستشفى لإسعافه وتقديم الرعاية الطبية اللازمة. 

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

عمال صرف الصحى البحيرة مصرع اصابة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاهتمام بالبشر

الأكثر قراءة

قرار مهم من «التعليم» بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

مصرع وإصابة 8 عمال سقطوا فى بيارة للصرف الصحى بالبحيرة

«المواد الغذائية» ترصد أسعار السلع الغذائية بالإسكندرية

تقرير أمريكى: المساعدات المقدمة لأوكرانيا تفوق حجم الإنفاق الحكومي لـ40 ولاية

«القاهرة الإخبارية»: بلينكن أكد حرص بلاده على ألا تتطور المنافسة مع الصين لصراع

ضبط 1200 كيلو «فيجتار دواجن» ولحوم منتهية الصلاحية بطنطا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

بين عامين!

جمال رشدي

قرص الطعمية بجنيه

لواء. محسن الفحام

أمانة الكلمة

جمال-أسعد

السياسة ودور الأحزاب

لواء.حمدى البطران

مذكرات حكمدار القاهرة

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (14)

أحمد البنا

أنا مش طالع تانى يا سيدى

الحسين عبدالرازق

رجول لا مؤاخذة الفراخ!

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الشاباك الإسرائيلى يعلن اعتقال فلسطينى يشتبه فى تورطه بـ«تفجيرى القدس»

مكالمة نادرة.. ماذا طلب رئيس الأركان الإسرائيلي "كوخافي" من نتنياهو؟

الخارجية الفلسطينية تحذر من خطورة إقرار الاحتلال قوانين بن غفير وسموترتش