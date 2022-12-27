الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة على الأولى بالرعاية بتلا فى المنوفية

جانب من المعرض الخيري
جانب من المعرض الخيري

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان، اليوم الثلاثاء، الموافق 27 ديسمبر، معرضا لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا لإدخال البهجة والسرورعلى الأسر الأولى بالرعايا والأكثر احتياجًا بمحافظة المنوفية.

حضر المعرض كل من إيمان السيد، مدير إدارة التضامن الاجتماعي بمركز تلا، ومدير وحدة الشؤون الاجتماعية، والأسر المستفيدة ومناديب جمعية الأورمان المنظمين للمعرض.

وأوضح أمام فوزى، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية، أن القرى المستفيدة هى عزبة زرقان وقرية عبدالستار موسي وكفر طبلوها التابعة لمركز تلا، مؤكدا الدور المهم والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم.

من جهته، أفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن تنظيم معارض الملابس الجديدة من الأورمان تتم وفق خطة مسحيه تستهدف التواجد فى كل المحافظة، وأن المستفيد من هذا هى الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

وأوضح شعبان أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى المحافظة تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الاكثر إلحاحًا وتأثيرًا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة ووجد أن هذه الأسر تفتقر إلى فرص عمل، وأن ظروف معيشة هذه الأسر تمنعها من تلبية احتياجاتها.

ؤسسات المجتمع المدني اجتماع احتياجاتها اجتماعية اكثر احتياجا إعادة إعمار المنازل إعادة إعمار

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