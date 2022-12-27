ممثل مصر من القوات المسلحة يحقق ذهبية بطولة العالم لكمال الأجسام للهواة

تمكن ممثل المنتخب القومى لجمهورية مصر العربية لكمال الأجسام العقيد شريف مصطفى كمال الشيوى من قوات الصاعقة بالقوات المسلحة، من الفوز بالمركز الأول وتحقيق الميدالية الذهبية ببطولة العالم للهواة لكمال الأجسام «مستر يونيفرس»، التي نظمها الاتحاد الدولي لكمال الأجسام على مدار عدة أيام بدولة الإمارات العربية المتحدة.

يأتي ذلك في إطار الرعاية التي توليها القيادة العامة للقوات المسلحة لأبنائها من الأبطال الرياضيين وتأهيلهم وفقًا لأحدث الأسس العلمية المدروسة ومناهج التدريب المتطورة بمختلف الألعاب الرياضية، لرفع العلم المصري على منصات التتويج.

العقيد شريف الشيوي قد حقق المركز الأول ببطولة العالم لكمال الأجسام التي جرت فعالياتها بدولة إسبانيا عام 2020.

تأتي تلك النجاحات فى إطار إيمان القيادة العامة للقوات المسلحة بأن الرياضة هي إحدى أهم ركائز تحضر الشعوب وتقدمها، وتأكيدًا أن الأبطال الرياضيين من أبناء القوات المسلحة قادرون على إثبات قدراتهم كنماذج مشرفة بمختلف المحافل التي يشاركون بها.