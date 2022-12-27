المنطقة الغربية العسكرية تنفذ أنشطة وفعاليات لخدمة المجتمع المدنى

رفعت قيادة المنطقة الغربية العسكرية، كفاءة 37 عمارة سكنية وكوبرى السلام بمحافظة مطروح، والإشراف على تطوير منفذ السلوم البري وافتتاح 14 بئر مياه بالتجمعات السكنية والبدوية بنطاق مدينتي سيدي براني والنجيلة؛ وذلك لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الذي يلبي احتياجات أبناء تلك المناطق الحدودية.

يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على تعميق أواصر الترابط مع المجتمع المدني بالمحافظات التي تقع في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية.

كما تم رفع كفاءة وفرش 6 مدارس، و14 مسجدًا بنطاق المنطقة الغربية العسكرية، وتوزيع عدد كبير من الحصص الغذائية بالمجان للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين، وتوزيع ألف شنطة مدرسية بكامل محتوياتها بالمجان على طلبة المدارس.

وجرى أيضًا توزيع 25000 من الثروة الداجنة على 500 أسرة، واستصلاح 3400 فدان وتجهيزها لزراعة القمح والشعير، فضلاً عن دفع العديد من القوافل الطبية بالتنسيق مع إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة بشكل دورى لتوفير الرعاية الطبية اللائقة لأبناء المدن والقرى الحدودية بنطاق المسئولية.

كما عقدت المنطقة الغربية العسكرية عددًا من اللقاءات الدورية مع العمد والمشايخ والعواقل لعرض المشاكل والصعوبات التى تواجههم والعمل على حلها بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، وستقبلت زيارات لطلبة المداراس والجامعات، وكذا وفود ذوى الهمم من جمعية الأمل للصم والبكم.

وقال اللواء أ.ح محمد عز الدين جحوش، قائد المنطقة الغربية العسكرية، خلال تنفيذ تلك الأنشطة والفعاليات حرص القيادة العامة للقوات المسلحة، إنه سيتم تقديم كافة أوجه الدعم لأبناء المحافظات الحدودية والمساهمة في توفير الحياة الكريمة لهم.

من جهتهم، أعرب عدد من المواطنين عن مدى سعادتهم وتقديرهم لما تقوم به القوات المسلحة من جهود في حماية أمن الوطن، فضلاً عن تقديم كافة أوجه الدعم لإنجاز المشروعات التنموية بمختلف المدن والقرى الحدودية بالتزامن مع أداء المهام المكلفين بها لحماية حدود الدولة.