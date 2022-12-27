التحالف الوطنى يلبى جميع احتياجات السيدة نوال حسن عقب لقائها الرئيس السيسى (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، تقريرًا عن تلبية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كل احتياجات السيدة "نوال حسن" عقب لقائها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بزيارة السيدة نوال والمقيمة بمنطقة منشأة ناصر الذي تصادف تواجدها أثناء مرور الرئيس السيسي، صباح أمس، لافتتاح مصنعى إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بأبورواش بمحافظة الجيزة.

الرئيس السيسي يوجه بتنفيذ كافة احتياجات السيدة نوال حسن

وتوقف الرئيس السيسي للحديث مع السيدة نوال حسن، ووجه بتنفيذ كافة احتياجاتها، حيث تم إهداؤها مجموعة من الأجهزة الكهربائية الأساسية، وتقديم دعم نقدي لها من خلال مؤسسة أبوالعينين عضو التحالف الوطني، بالإضافة إلى توفير وظيفة لنجلها في أحد المصانع المملوكة للمؤسسة.

وتم تحقيق حلمها أيضًا لأداء رحلة عمرة، وجار تنسيق كافة إجراءات السفر الخاصة بها من خلال مؤسسة صناع الخير عضو التحالف الوطني، مع التأكيد على توفير دعم شهري مستمر لها من خلال مؤسسة حياة كريمة.