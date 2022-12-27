الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

حدث في مثل هذا اليوم.. نقل جسد القديس تيطس أسقف كريت إلى القسطنطينية

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بذكرى نقل جسد القديس تيطس أسقف كريت إلى القسطنطينية.

وقال كتاب التاريخ الكنسي «السنكسار» الذي تُتلى فصوله على مسامع الأقباط يوميًا والذي يحتوي على الوقائع والأحداث والتذكارات المهمة في التاريخ الكنسي، إنه في مثل هذا اليوم نقل جسد القديس العظيم تيطس الرسول تلميذ القديس بولس الرسل، من كريت إلى مدينة القسطنطينية، بأمر الملك البار قسطنطين الكبير، الذي لما تقلد الملك من السيد المسيح، وجه عنايته إلى الاهتمام بأمور الكنائس التي في مملكته وتجميلها بإبداع الرسوم والجواهر الغالية خصوصا كنائس القسطنطينية كرسي المملكة، فقد أراد إن يجملها ايضا بالجواهر الروحانية وصار يجمع أجساد الرسل القديسين وما يعثر عليه من أعضاء الشهداء المكرمين.

ولما سمع بأن جسد الرسول تيطس بمدينة كريت، أرسل بعضا من رؤساء الكهنة إلى هناك، فحملوه بالتبجيل وأتوا به إلى القسطنطينية وبني له هيكلا جميلا، ووضعوه في تابوت داخل الهيكل وقد شرف الله هذا الرسول بظهور آيات كثيرة من أعضائه المقدسة منها أنه لما حملوا تابوته ليدخلوا به إلى الهيكل، حدث إن وقع على قدم أحد الحاملين فكسرها، فأخذ الرجل من زيت القنديل المعلق أمام أيقونة القديس ودهن منه قدمه وربطها  ثم قضي ليلته بالكنيسة بجوار التابوت لأنه عجز عن الذهاب إلى منزله وفي الصباح عادت قدمه صحيحة وعليها فقط آثار الدماء، فتعجب هو وكل من رآه، وغسل الدم ومشي علي رجليه كالعادة من غير آلم، ممجدا الأب والابن والروح القدس الإله الواحد، ومحدثا بهذه الأعجوبة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

الأكثر قراءة

إدراج باسم عودة و4 قيادات إخوانية على قوائم الكيانات الإرهابية

الكلاب طاردتها.. مصرع طبيبة شابة فى حدائق الأهرام

التفاصيل الكاملة لإعلان «البترول» طرح مزايدة للبحث عن الغاز

الشرطة النسائية.. عناصر قتالية مؤهلة لخوض المداهمات وتأمين الشخصيات الهامة

شتاء 2023.. موعد انخفاض درجات الحرارة فى مصر

إلغاء قرابة 5 آلاف رحلة طيران أمريكية بسبب العاصفة الثلجية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

فنان كبير.. وفن عظيم

ماجد حبته

النقل النهرى.. طفرة قريبة

محمد رفعت

بين عامين!

جمال رشدي

قرص الطعمية بجنيه

لواء. محسن الفحام

أمانة الكلمة

جمال-أسعد

السياسة ودور الأحزاب

لواء.حمدى البطران

مذكرات حكمدار القاهرة

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (14)

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الشاباك الإسرائيلى يعلن اعتقال فلسطينى يشتبه فى تورطه بـ«تفجيرى القدس»

مكالمة نادرة.. ماذا طلب رئيس الأركان الإسرائيلي "كوخافي" من نتنياهو؟

الخارجية الفلسطينية تحذر من خطورة إقرار الاحتلال قوانين بن غفير وسموترتش