حدث في مثل هذا اليوم.. نقل جسد القديس تيطس أسقف كريت إلى القسطنطينية

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بذكرى نقل جسد القديس تيطس أسقف كريت إلى القسطنطينية.

وقال كتاب التاريخ الكنسي «السنكسار» الذي تُتلى فصوله على مسامع الأقباط يوميًا والذي يحتوي على الوقائع والأحداث والتذكارات المهمة في التاريخ الكنسي، إنه في مثل هذا اليوم نقل جسد القديس العظيم تيطس الرسول تلميذ القديس بولس الرسل، من كريت إلى مدينة القسطنطينية، بأمر الملك البار قسطنطين الكبير، الذي لما تقلد الملك من السيد المسيح، وجه عنايته إلى الاهتمام بأمور الكنائس التي في مملكته وتجميلها بإبداع الرسوم والجواهر الغالية خصوصا كنائس القسطنطينية كرسي المملكة، فقد أراد إن يجملها ايضا بالجواهر الروحانية وصار يجمع أجساد الرسل القديسين وما يعثر عليه من أعضاء الشهداء المكرمين.

ولما سمع بأن جسد الرسول تيطس بمدينة كريت، أرسل بعضا من رؤساء الكهنة إلى هناك، فحملوه بالتبجيل وأتوا به إلى القسطنطينية وبني له هيكلا جميلا، ووضعوه في تابوت داخل الهيكل وقد شرف الله هذا الرسول بظهور آيات كثيرة من أعضائه المقدسة منها أنه لما حملوا تابوته ليدخلوا به إلى الهيكل، حدث إن وقع على قدم أحد الحاملين فكسرها، فأخذ الرجل من زيت القنديل المعلق أمام أيقونة القديس ودهن منه قدمه وربطها ثم قضي ليلته بالكنيسة بجوار التابوت لأنه عجز عن الذهاب إلى منزله وفي الصباح عادت قدمه صحيحة وعليها فقط آثار الدماء، فتعجب هو وكل من رآه، وغسل الدم ومشي علي رجليه كالعادة من غير آلم، ممجدا الأب والابن والروح القدس الإله الواحد، ومحدثا بهذه الأعجوبة.