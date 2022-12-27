محافظ المنيا: استمرار فتح منافذ للسلع الغذائية بمراكز المحافظة لضبط الأسواق

أعلن اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار إقامة منافذ عرض المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة، لمختلف فئات المواطنين بجميع مراكز المحافظة، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية للدولة، بالتوسع والاستمرار في إقامة منافذ بيع السلع الغذائية، ضمن جهود المحافظة لمتابعة الأسواق وتوافر السلع الغذائية بالأسعار المناسبة والعمل على حل أية مشكلات أو عقبات أمام الوكلاء والتجار لتوفير السلع بالكميات المناسبة وضمان عدم تعطيش الأسواق وكذلك من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين وخلق أسعار تنافسية بين التجار.

وأوضح المحافظ أن الهدف من إقامة تلك المنافذ هو توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين من أبناء المحافظة، مكلفاً رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التأكد من توافر كافة السلع والمواد الغذائية داخل المنافذ المعدة بجميع المراكز، والمتابعة والرقابة المستمرة للتأكد من أسعار المواد الغذائية المطروحة بها.

وفى السياق، افتتحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس بالتعاون مع إدارة التموين، منفذاً ثابتاً لبيع السلع الغذائية بجوار النصب التذكاري بطريق مصر أسوان الزراعي وذلك بأسعار مخفضة، ضمن جهود الوحدة المحلية لضبط الأسواق والأسعار ومواجهة الغلاء وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.

من جانبه، تفقد عامر طه، رئيس مركز ومدينة ديرمواس، منفذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، من أجل الوقوف على مدى انتظام وتوافر كافة السلع والمواد الغذائية بالمعرض بالإضافة للمتابعة المستمرة والتأكد من الالتزام بالأسعار والعمل على حل أية معوقات.

اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا،

اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا،

اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا،