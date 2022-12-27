الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الإسكندرية يزور الطالب إسلام محمد ويطمئن على استقرار حالته

«الشريف» يزور أحد
«الشريف» يزور أحد جماهير نادي الاتحاد السكندري

زار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، الطالب إسلام محمد أحمد زكي أحد أبناءه من جماهير نادي الاتحاد السكندري، بمستشفى مصر الدولي بالقاهرة للاطمئنان على استقرار حالته، وأصيب أثناء مباراة لكرة السلة بالصالة المغطاة بمدينة 6 أكتوبر.

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واطمئن المحافظ على استقرار حالة الطالب وتلقيه العناية والرعاية الطبية اللازمة، واستفسر منه عن وجود أي احتياجات له، متمنيًا له الشفاء العاجل.

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وأوضح المحافظ أنه تم الاطمئنان على خروج جميع المصابين من جماهير نادي الاتحاد بعد تلقيهم العلاج والعناية الطبية اللازمة، مؤكدًا أنه عقب وقوع حادثة الإصابة قام بالتواصل فورا مع جميع المسئولين والمختصين للاطمئنان على حالة الجماهير السكندرية المصابين.

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جاء ذلك بحضور، د. شريف وديع مستشار وزير الصحة، د. محمد شريف رئيس مجلس إدارة المستشفى والعضو المنتدب، أحمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، وأعضاء مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري.

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محافظ الإسكندرية جماهير نادي الاتحاد السكندري استقرار حالة الطالب الجماهير السكندرية مدرجات جماهير الاتحاد

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