8 يناير 2023.. تنصيب جيورجيوس رئيس أساقفة قبرص الجديد

قال الأنبا نقولا مطران طنطا للروم الأرثوذكس، إنه في يوم 8 يناير 2023، سوف يتم تنصيب جيورجيوس متروبوليت بافوس السابق رئيس أساقفة قبرص الجديد.

وتابع في بيان له، أنه في المقابلة الأولى بعد انتخابه لمنصب رئيس الأساقفة، أشار رئيس الأساقفة جورجيوس إلى أنه بحلول هذا التاريخ ستنتهي الأعياد ويكون السابع من يناير قد انقضى أيضًا، وهو موعد عيد الميلاد لأولئك الذين يستخدمون التقويم القديم لذلك، سيكون بإمكان الراغبين منهم من هذه البطريركيات التي تستخدم التقويم القديم حضور التنصيب.

وفي إشارة إلى انتخابه، صرح رئيس الأساقفة، إلى أنه تم تحقيق ذلك بأغلبية واسعة، مؤكدا موقف المرشحين الآخرين، وهما المتروبوليت أثناسيوس مطران ليماسول والمتروبوليت تاماسوس مطران إيزيا، بأنهما يقفان إلى جانبه وسيعملان في الوحدة من أجل خير الكنيسة.

وأضاف أن هذه رسالة وحدة لشعبنا أيضا، لافتا إلى أن همه الرئيسي هو مشاكل الناس التي تنبع إلى حد كبير من الاحتلال وبقاء الهيلينية القبرصية وأيضًا مشاكل العصر الحديث.

كما أعرب رئيس الأساقفة عن موقفه بأن العلم واللاهوت لا يتعارضان بل يعملان معًا لحل المشكلات البشرية. حتى أنه ذكر أن الكنيسة ستكون قادرة على استخدام العلم للوصول إلى الناس.

أخيرًا ، ذكر رئيس الأساقفة جورجيوس أن البطريرك المسكوني، في اتصاله الهاتفي، دعاه لزيارة البطريركية يوم الأحد للأرثوذكسية.

كما تم الاتصال به من قبل رؤساء الكنائس الأخرى، مثل بطريرك الإسكندرية البابا ثيودروس وبطريرك القدس ثيوفيلوس.

متروبوليت بافوس المطران جورجيوس رئيس أساقفة قبرص الجديد

وكان قد اجتمع المجمع المقدس لكنيسة قبرص في يوم السبت 24 ديسمبر 2022، بعد انتهاء القداس الإلهي في كنيسة الرسول برنابا داخل الأبرشية المقدسة.

وجرى التصويت بين أعضاء المجمع بانتخاب متروبوليت بافوس المطران جورجيوس رئيس أساقفة قبرص ونيا جستنياني Cyprus and Nea Justiniani

بعد الانتهاء من التصويت وانتخاب رئيس الأساقفة، دقت أجراس كاتدرائية القديس يوحنا أالقديمة بفرح.

وفقُا للمعلومات، حصل متروبوليت بافوس المطران جورجيوس على 11 صوتًا، وحصل متروبوليت ليماسول المتروبوليت أثاناسيوس على 4 أصوات، بينما كان هناك أيضًا ورقة اقتراع بيضاء.

بعد ذلك وقع المطارنة والأساقفة على محضر المجمع المقدس. ثم تم تلاوت قرار المجمع المقدس بانتخاب متروبوليت بافوس المطران جورجيوس.

تلا ذلك التنصيب الصغير لرئيس أساقفة قبرص الجديد المتروبوليت جورجيوس.

ثم توجه رئيس أساقفة قبرص الجديد إلى كاتدرائية القديس يوحنا القديمة، حيث وجه رسالته الأولى إلى الإكليروس والشعب.