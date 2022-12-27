«المنفي» من الجامعة العربية: العمل العربي المشترك هو السبيل الوحيد لخدمة مصالح شعوبنا

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء في مقر الجامعة.

ووجه المنفي، التحية إلى أحمد أبو الغيط الأمين العام على جهوده لتعزيز العمل العربي المشترك، قائلا:" إن العمل العربي المشترك هو السبيل الوحيد لخدمة مصالح شعوبنا العربية والحفاظ على العلاقات التاريخية والأخوية بينها".

وعبر المنفي، عن تقدير دولة ليبيا العميق والمطلق بأهمية دور جامعة الدول العربية وقدرتها على المساهمة الفعلية في حث الأطراف الليبية على الالتزام و تنفيذ خارطة الطريق وقرارات مجلس الأمن والجامعة العربية بالخصوص ودعمها لكل ما من شأنه التسريع والدفع بمسار العملية السياسية بدولة ليبيا وذلك وفق بيان للجامعة العربية.

وأردف:" إن لقائنا اليوم ينعقد ونحن نشهد خطوات متسارعة ببلدي من خلال المصالحة االوطنية الشاملة التي يشرف عليها المجلس الرئاسي الليبي للانطلاقة نحو المستقبل .. فلقد واجهت بلادي على مدى سنوات ظروف قاهرة وكاد أن يفتك بها الإرهاب والتطرف لولا تنادي الوطنيين الاحرار من ابنائه لدحر الارهاب والقضاء عليه ".

وأشار إلى إن ماحققته رؤى المجلس الرئاسي الليبي وفقا لاختصاصاته المحددة بخارطة الطريق المقررة بموجب الاتفاق السياسي، للدفع بعمل اللجنة العسكرية 5+5 وماتوصلت إليه من تنفيذ لاتفاق وقف اطلاق النار وتنسيق الجهود والترتيبات لانسحاب المقاتلين والمرتزقة الاجانب وربط أواصر الوطن".

وأضاف:" في إطار مهامنا كقائد أعلى للجيش الليبي فإننا نؤكد على ضرورة استمرار جهود اللجنة العسكرية 5+5 لتوحيد المؤسسة العسكرية والأمنية والعودة بالبلاد إلى الاستقرار وصولاً إلى الاستحقاق الانتخابي" .

كما شدد على إن تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا ودعوة جميع الأطراف السياسية والمكونات الاجتماعية إلى الانخراط في مشروع المصالحة الوطنية من أولويات أهداف المجلس الرئاسي الليبي التي يؤمن بها إيماناً كاملاً بأنها الأساس المتين لمعالجة الأوضاع في ليبيا.

كما لفت إلى ما يتلقاه المجلس الرئاسي من دعم عربي وإفريقي ودولي للدفع بملف المصالحة للوصول إلى تحقيق النتائج المرجوة منه، مضيفا:"وهذا ما لمسناه من كافة الأطراف الليبية من توافق كبير في مسارات المصالحة الوطنية".

مصير الانتخابات والقاعدة الدستورية

وقال:" حرصا على انجاز الاستحقاق الانتخابى الهدف الأسمى من خارطة الطريق و بعد التعثر المستمر من مجلسى النواب و الدولة فى إستكمال القاعدة الدستورية، و انتهاء المهلة المحددة لهم بخارطة الطريق طرح المجلس الرئاسى مقاربته لحل الأزمة تنطلق من لقاء يجمعه مع مجلسى النواب و الدولة و بدعم بعثة الأمم المتحدة لمعالجة النقاط الخلافية العالقة بينهما

من أجل الوصول إلى توافق على قاعدة دستورية تقوم على أساسها الانتخابات البرلمانية والرئاسية تلبي تطلعات الشعب الليبي وتستجيب لقرارات الشرعية الدولية ومنها قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة".

كما شدد المنفي على ان الشعب الليبي برغم مايعانيه من تحديات لازال قادراً على احتواء الصراع من خلال المصالحة الوطنية و ضمان العدالة فى توزيع العوائد و إدارتها بما يحقق العدالة و الرخاء فى كل ربوع الوطن و الوصول إلى الانتخابات فى أقرب الآجال.