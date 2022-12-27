الأربعاء 28 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

الشاباك الإسرائيلى يعلن اعتقال فلسطينى يشتبه فى تورطه بـ«تفجيرى القدس»

جريدة الدستور

أعلن جهاز الأمن الداخلي في إسرائيل «الشاباك»، اليوم الثلاثاء، اعتقال شاب فلسطيني يشتبه في تورطه في تفجيرين في محيط مدينة القدس المحتلة خلال الشهر الماضي.

وأشار إلى أن المشتبه به يدعى «إسلام فروح»، 26 عامًا، تم اعتقاله بعد ستة أيام من تفجيري 23 نوفمبر الماضي، واللذين سقط فيهما قتيلان، حسبما نشرت وكالة «رويترز» للأنباء.

وكانت انفجرت عبوة ناسفة في محطة حافلات مزدحمة عند مخرج القدس الرئيسي، قبل أن تنفجر عبوة ثانية بعد 30 دقيقة في محطة أخرى للحافلات بالقرب من مستوطنة نائية.

وجاء هذان الهجومان على خلفية عنف متصاعد في الضفة الغربية المحتلة منذ شهور بعد أن شنت إسرائيل حملة قمع ردا على هجمات فلسطينية ضدها.

فلسطيني الشاباك إسرائيل القدس الضفة الغربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

الأكثر قراءة

المشاط تناقش مع سفير اليابان مقترحات التعاون لتنفيذ مشروعات «نوفِّى»

اليوم.. إطلاق فيلم «نبيل الجميل» لمحمد هنيدى بدور العرض السينمائي

تحت شعار «لينا مكان».. الرئيس السيسى يشهد احتفالية «قادرون باختلاف»

مائل للبرودة.. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

وزير الصحة: وضع ضوابط وآليات لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم الصحة النفسية

اليوم.. فصل الكهرباء عن عدد من مناطق الغردقة لإجراء أعمال صيانة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

فنان كبير.. وفن عظيم

ماجد حبته

النقل النهرى.. طفرة قريبة

محمد رفعت

بين عامين!

جمال رشدي

قرص الطعمية بجنيه

لواء. محسن الفحام

أمانة الكلمة

جمال-أسعد

السياسة ودور الأحزاب

لواء.حمدى البطران

مذكرات حكمدار القاهرة

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (14)

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

من هى سفيرة إسرائيل الجديدة لدى تركيا؟ خدمت عسكريًا ودرست علم المصريات

الشاباك الإسرائيلى يعلن اعتقال فلسطينى يشتبه فى تورطه بـ«تفجيرى القدس»

مكالمة نادرة.. ماذا طلب رئيس الأركان الإسرائيلي "كوخافي" من نتنياهو؟