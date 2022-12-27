الشاباك الإسرائيلى يعلن اعتقال فلسطينى يشتبه فى تورطه بـ«تفجيرى القدس»

أعلن جهاز الأمن الداخلي في إسرائيل «الشاباك»، اليوم الثلاثاء، اعتقال شاب فلسطيني يشتبه في تورطه في تفجيرين في محيط مدينة القدس المحتلة خلال الشهر الماضي.

وأشار إلى أن المشتبه به يدعى «إسلام فروح»، 26 عامًا، تم اعتقاله بعد ستة أيام من تفجيري 23 نوفمبر الماضي، واللذين سقط فيهما قتيلان، حسبما نشرت وكالة «رويترز» للأنباء.

وكانت انفجرت عبوة ناسفة في محطة حافلات مزدحمة عند مخرج القدس الرئيسي، قبل أن تنفجر عبوة ثانية بعد 30 دقيقة في محطة أخرى للحافلات بالقرب من مستوطنة نائية.

وجاء هذان الهجومان على خلفية عنف متصاعد في الضفة الغربية المحتلة منذ شهور بعد أن شنت إسرائيل حملة قمع ردا على هجمات فلسطينية ضدها.