الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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«القومي للبحوث»: مصر شهدت طفرات غير مسبوقة في تطور الزراعة (فيديو)

جريدة الدستور

قال الدكتور زكريا فؤاد، الأستاذ بالمركز القومي للبحوث، إن مصر شهدت خلال الفترة الأخيرة طفرات غير مسبوقة في تطور الزراعة المصرية، وهو ما كان له أثر كبير وفعال في توفير الأمن الغذائي المصري، للمواطن المصري على المستوى الداخلي. 

وأوضح فؤاد، خلال لقائه ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أننا شهدنا طفرة في تصدير الصادرات البستانية من الفاكهة والخضروات على المستوى الخارجي، وكان على رأسها الموالح ويأتي بعدها البطاطس والفاصوليا والعنب والكثير من المحاصيل التصديرية. 

وأضاف الأستاذ بالمركز القومي للبحوث، أنه على الرغم من الأزمات الاقتصادية العالمية وأزمة جائحة كورونا، أستطاع القطاع الاقتصادي المصري الصمود أمام كل هذه الصدمات والأزمات.

مصر تصدر ما يقرب من 6 ملايين طن من المحاصيل البستانية

وأشار الأستاذ بالمركز القومي للبحوث إلى أن مصر نجحت في فتح أسواق جديدة بعدد من الدول، منوهًا بأن تصدر مصر ما يقرب من 6 مليون طن من المحاصيل البستانية سواء من الفاكهة أو الخضروات.

يذكر أن مصر نجحت في تحقيق ارتفاع ملحوظ للصادرات الزراعية لتقترب من 6 ملايين طن لأول مرة بعام 2022، ليصل إجمالي الصادرات من أول العام حتى ديسمبر الجاري 5 ملايين و951 ألفا و512 طنًا، وحققت زيادة أكثر من 200 ألف طن مقارنة بالعام الماضي، وجاءت صادرات الموالح بالمرتبة الأولى وبلغت مليونا و746 ألفا و629 طنا، وجاءت صادرات البطاطس الطازجة بالمرتبة الثانية بـ 621 ألفا و900 طن، لتحتل صادرات البصل المرتبة الثالثة وبلغت 510 الاف و552 طنا.

القومي للبحوث ​مصر​ شهدت طفرات غير مسبوقة تطور الزراعة المصرية

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