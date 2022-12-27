الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«البحيرة» تكرم رجال التموين تقديرا لجهودهم في ضبط الأسواق

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على الدور الكبير الذى يقوم به رجال التموين فى المحافظة على مدار الساعة، لضبط الأسواق والقضاء على جشع بعض التجار، مؤكدةً أن مديرية التموين بالبحيرة تعمل ضمن منظومة متكاملة لخدمة الوطن لتقديم الأفضل دائماً موضحةً ان الفترة القادمة ستشهد حملات مكثفة لضبط الأسواق وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. 

جاء ذلك خلال تكريم نائب المحافظ وإهداء درع المحافظة وشهادة شكر لقيادات مديرية التموين وجميع العاملين بالمديرية والإدارات التابعة بها.

وكرم كلا من مجدى الخضر، مدير مديرية التموين، وأشرف عبدالحميد، وكيل مديرية التموين، ومفتاح عبد اللطيف، مدير عام التجارة الداخلية، وسمير البلكيمي، مدير الرقابة التموينية، وعدد من مفتشي التموين والسائقين بالمديرية.

وأشادت نائب محافظ البحيرة بجهودهم الكبيرة والملموسة خلال الفترة الماضية فى ضبط الأسواق وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وكذا ضبط منظومة الأرز والحد من احتكار السلع الاستراتيجية والعمل على توفير السلع للمواطنين ورفع العبء عن كاهل المواطنين، والتنسيق مع كافة الجهات الرقابية فى ضبط المتاجرين باقوات الشعب وأكدت على ضرورة إستمرار تشديد الرقابه و تكثيف الحملات لضبط الأسواق واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات من أجل المواجهة الحازمه لجشع بعض التجار.

كما أشاد اللواء  أحمد أنور عباس، السكرتير العام للمحافظة، بجهود مديرية التموين، مؤكداً أن هناك مسئولية كبيرة على عاتقنا جميعاً تجاه الوطن لتحقيق ما ينتظره منا مشيداً بالجهود المقدمة للمواطنين، ووجه ببذل مزيد من الجهد لضبط الاسواق والقضاء على احتكار السلع.

احتكار السلع الجهات الرقابيه التجارة الداخلية التجارة الفترة القادمة حملات مكثف جميع العاملين

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