الحكومة تنفى إصابة المحاصيل بالتسمم بسبب مبيدات زراعية: آمنة وسليمة تمامًا

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن حقيقة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن تداول مبيدات زراعية محظور استخدامها في الأسواق، تُصيب المحاصيل بالتسمم كنتيجة لغياب الرقابة، موضحا أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التي أكدت عدم صحة الأنباء المتداولة شكلا وموضوعا.

المبيدات الزراعية في الأسواق آمنة تماما

وأوضحت وزارة الزراعية واستصلاح الأراضي، بحسب بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن جميع مبيدات الآفات الزراعية المتداولة في الأسواق سليمة وآمنة تماما، ومطابقة للمواصفات القياسية، ولا تشكل أي خطورة على الصحة العامة للمواطنين، أو الإنتاج الزراعي.

حملات مكثفة للتأكد من صلاحية المبيدات

وأكدت وزارة الزراعة أنها تشن حملات تفتيش دورية ومكثفة على جميع أسواق ومنافذ بيع المبيدات الزراعية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان تطبيق المعايير والاشتراطات الدولية والإجراءات المعمول بها على المبيدات الزراعية، إلى جانب سحب عينات منها سواء محلية الصنع أو المستوردة لتحليلها بالمعمل المركزي للمبيدات، للتأكد من سلامتها وصلاحيتها، ولضمان تطبيق المعايير والاشتراطات الدولية والإجراءات المعمول بها على المبيدات الزراعية، مع ضبط المبيدات المغشوشة ومجهولة المصدر وغير المسجلة من قبل الوزارة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وناشد «إعلامي الوزراء»، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة القلق بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).