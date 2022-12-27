الأنبا باسيليوس يترأس الاجتماع العام بكنيسة مار جرجس بالقوصية

ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، والمدبر البطريركي لإيبارشية القوصية، ترأس مساء أمس، الاجتماع العام، بكنيسة مار جرجس، بالعزية بالقوصية.

جاء ذلك بمشاركة القمص كيرلس عازر، وكيل المطرانية، والأب روماني منير، راعي الكنيسة، وعدد من كهنة الإيبارشية، والأخوات الراهبات.

بدأ الاجتماع بفقرة الترانيم الروحية، بقيادة المرنم إسحق ممدوح، وكورال الكنيسة، ثم أعطى الأب المطران الكلمة الروحية "رحمة عجيبة".



واستقبل الأب صموئيل جرجس، راعي كنيسة القديس بطرس والقديسة حنة للأقباط الكاثوليك، بطنطا، الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وذلك لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

وخلال اللقاء أعرب الأب صموئيل عن سعادته بهذه الزيارة التي تعكس بدورها أهمية الترابط الوطني بين أبناء المحافظة. جاء ذلك بحضور اللواء محمد شوبير، مساعد مدير أمن الغربية، والدكتور محمود عيسى، رئيس حي ثان طنطا، والأستاذ ممدوح النجار، رئيس حي أول طنطا، والدكتورة نشوى عاشور، ممثل عن حزب مستقبل وطن، والأستاذة مروة الموافي، ممثل عن حزب الوفد.