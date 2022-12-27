الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة عامل فى مشاجرة بحفل زفاف ببنها

ارشيفية
ارشيفية

أصيب عامل بجرح طعني بالصدر، في منطقة عزبة السوق دائرة قسم شرطة أول بنها بمحافظة القليوبية خلال مشاجرة حدثت بينه وبين آخر، أثناء حضورهما حفل زفاف، بسبب مزاح، تطور لمشاجرة تعدى خلالها الأخير عليه بسلاح أبيض "مطواة" وأحدث إصابته وفر هاربا.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول بنها، يفيد ورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعي، يفيد استقبال عامل، مصاب بجرح طعني بالصدر ادعاء مشاجرة خلال حفل زفاف بمنطقة عزبة السوق.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة عامل، مقيم منطقة عزبة السوق دائرة القسم، بجرح طعني بالصدر، وذلك أثناء حضوره حفل زفاف بالمنطقة، حدثت مشادة كلامية بينه وبين عامل، بسبب المزاح فيما بينهما، تطورت لمشاجرة، تعدى على إثرها الأخير عليه بسلاح أبيض "مطواة"، وأحدث إصابته وفر هاربا.

تم نقل المصاب لمستشفى بنها الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي استعجلت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لسرعة ضبط المتهم والسلاح المستخدم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

عامل جرح طعني عزبة السوق محافظة القليوبية مشاجرة مستشفى بنها الجامعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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