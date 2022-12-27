كيف تقدم الدعم النفسي لشخص مقبل على إنهاء حياته؟

مدرس بمحافظة الفيوم، قرر الهرب من مصاعب الحياة التي فرضتها عليه زوجته، على حد قوله)، بإنهاء حياته عن طريق تناول قرص مبيد حشري سام يتم استخدامه في حفظ حبوب الغلال، الفيوم، بسبب مروره بأزمة نفسيه حادة، وباءت كافة المحاولات لإنقاذه بالفشل.

وفقًا لموقع "mind" سيتحدث العديد من الأشخاص الذين يعانون من مشكلة في الصحة العقلية إلى الأصدقاء والعائلة قبل التحدث إلى أخصائي الصحة، لذلك فإن الدعم الذي تقدمه يمكن أن يكون مفيدًا بالنسبة لهم.

ما هو الدعم العاطفي الذي يمكنني تقديمه؟

إذا أخبرك شخص ما بأنه يمر بأفكار ومشاعر صعبة، فمن الشائع أن تشعر أنك لا تعرف ماذا تفعل أو تقول - لكنك لست بحاجة إلى أي تدريب خاص لإظهار شخص تهتم به، غالبًا ما يكون مجرد التواجد من أجل شخص ما والقيام بأشياء صغيرة أمرًا مفيدًا حقًا.

على سبيل المثال:

استمع

مجرد إعطاء شخص ما مساحة للتحدث، والاستماع إلى ما يشعر به، يمكن أن يكون مفيدًا حقًا في حد ذاته. إذا وجدوا صعوبة في ذلك ، أخبرهم أنك موجود عندما يكونون مستعدين.

قدم الطمأنينة

طلب المساعدة يمكن أن يشعر بالوحدة ، وأحيانًا بالرعب، يمكنك طمأنة شخص ما بإخباره أنه ليس بمفرده ، وأنك ستكون متواجدًا للمساعدة.

ابق هادئا

على الرغم من أنه قد يكون من المزعج أن تسمع أن شخصًا ما تهتم لأمره يشعر بالضيق فحاول أن تظل هادئًا، سيساعد ذلك صديقك أو أحد أفراد أسرتك على الشعور بالهدوء أيضًا ويوضح لهم أنه يمكنهم التحدث إليك بصراحة دون إزعاجك.

كن صبوراً

قد ترغب في معرفة المزيد من التفاصيل حول أفكارهم ومشاعرهم ، أو تريد منهم الحصول على المساعدة على الفور، لكن من المهم السماح لهم بتحديد وتيرة طلب الدعم بأنفسهم.

حاول ألا تضع افتراضات

قد تكون وجهة نظرك مفيدة لصديقك أو أحد أفراد أسرتك، لكن حاول ألا تفترض أنك تعرف بالفعل ما الذي قد يكون سببًا لمشاعرهم، أو ما الذي سيساعد.

حافظ على التواصل الاجتماعي

قد يكون جزء من الدعم العاطفي الذي تقدمه هو إبقاء الأمور طبيعية قدر الإمكان يمكن أن يشمل ذلك إشراك صديقك أو أحد أفراد أسرتك في المناسبات الاجتماعية ، أو الدردشة حول أجزاء أخرى من حياتك.

ماذا أفعل إذا كان أحدهم لا يريد مساعدتي؟

إذا شعرت أن شخصًا تهتم به يعاني بشكل واضح ولكن لا يمكنه الوصول للمساعدة أو لا يمكنه ذلك، ولن يقبل أي مساعدة تقدمها ، فمن المفهوم أن تشعر بالإحباط والحزن والضعف لكن من المهم أن تتقبل أنهم أفراد وأن هناك دائمًا حدود لما يمكنك فعله لدعم شخص آخر.

كن صبوراً.

لن تعرف دائمًا القصة الكاملة ، وقد تكون هناك أسباب تجعلهم يجدون صعوبة في طلب المساعدة.

قدم الدعم العاطفي والطمأنينة

دعهم يعرفون أنك تهتم بهم وستكون هناك إذا غيروا رأيهم.

أخبرهم بكيفية طلب المساعدة عندما يكونون مستعدين (على سبيل المثال ، يمكنك أن تبين لهم صفحاتنا الخاصة بالتحدث إلى طبيبك العام وما قد يحدث في الموعد )

اعتني بنفسك، وتأكد من أنك لست على ما يرام.

لا يمكنك:

إجبار شخص ما على التحدث إليك. قد يستغرق الأمر وقتًا حتى يشعر شخص ما بالقدرة على التحدث بصراحة ، وقد يؤدي الضغط عليه للتحدث إلى جعله يشعر براحة أقل في إخبارك عن تجاربه.

إجبار شخص ما على الحصول على المساعدة (إذا كان عمره أكبر من 18 عامًا ، ولم تكن هذه حالة طارئة )كبالغين، نحن جميعًا مسؤولون في النهاية عن اتخاذ قراراتنا بأنفسنا. يتضمن ذلك متى - أو إذا - نختار طلب المساعدة عندما نشعر بتوعك.

قم بزيارة الطبيب من أجل شخص آخرقد يعطيك الطبيب معلومات عامة حول الأعراض أو التشخيصات ، لكنه لن يتمكن من مشاركة أي نصائح أو تفاصيل محددة حول شخص آخر دون موافقته.

كيف يمكنني الاعتناء بنفسي؟

قد يكون دعم شخص آخر أمرًا صعبًا. التأكد من أنك تعتني برفاهيتك يمكن أن يعني أن لديك الطاقة والوقت والمسافة لمساعدة شخص آخر. على سبيل المثال:

خذ استراحة عندما تحتاجها

إذا كنت تشعر بالإرهاق من خلال دعم شخص ما أو أنك تستهلك الكثير من الوقت أو الطاقة فإن قضاء بعض الوقت لنفسك يمكن أن يساعدك على الشعور بالانتعاش.

تحدث إلى شخص تثق به حول ما تشعر به

قد ترغب في توخي الحذر بشأن مقدار المعلومات التي تشاركها حول الشخص الذي تدعمه لكن التحدث عن مشاعرك إلى صديق يمكن أن يساعدك على الشعور بالدعم أيضًا.

ضع حدودًا وكن واقعيًا بشأن ما يمكنك فعله

دعمك قيم، لكن الأمر متروك لصديقك أو أحد أفراد عائلتك لطلب الدعم لأنفسهم.

تذكر أن الأشياء الصغيرة والبسيطة يمكن أن تساعد، وأن مجرد التواجد من أجلهم ربما يساعد كثيرًا.

شارك دور الرعاية الخاص بك مع الآخرين ، إذا استطعت غالبًا ما يكون دعم شخص ما أسهل إذا كنت لا تفعل ذلك.