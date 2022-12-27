«ثقافة بني سويف» تكشف تفاصيل القوافل الفنية واكتشاف الموهبين ضمن «حياة كريمة»

كشفت الدكتورة حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بقصور الثقافة، تفاصيل اطلاق الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات “حياة كريمة” بمجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية بقري مركز ببا بمحافظة بني سويف.

وقالت موسي إن هناك نشاط في حياة كريمة يسمى "دوار العمدة"، موضحة أن دوار العمدة هو الذي يجتمع به جميع أهل البلد، من الكبار والشباب، والأطفال والسيدات، ويضم عدة ورش، تناسب جميع الفئات، مثل: ورشة الخيامية للسيدات، وورش لاكتشاف مواهب الأطفال، وورش للتوعية بالآثار السلبية للمخدرات و التدخين.

وأشارت رئيس الإدارة المركزية للدراسات، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، أنه من أهم القضايا التي يتم مناقشتها، هي القضية السكانية، و الأثار السلبية المترتبة على الزيادة السكانية، عدم الشعور بالتنمية الكاملة نتيجة زيادة السكان.

وفي سياق متصل، أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، فعاليات “حياة كريمة” بمجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية بقري مركز ببا بمحافظة بني سويف بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي بفرع ثقافة بني سويف محمد كمال، خلال الفترة من 25 ديسمبر 2022 وحتى 5 يناير 2023.

تتضمن الفعاليات عروض فنية، أراجوز للأطفال، تنورة، مسرح عرائس، كورال أطفال، بالإضافة للقاءات توعوية للشباب، ندوات ورش حكي، سهرات في دوار العمدة، بجانب ورش فنية تعليمية في مجالات الحلي، الرسم والتلوين، ورش الحكي والألعاب الشعبية، الخيامية، البامبو، الجريد، كما سيتم تدريب الفتيات على ريادة الأعمال وإقامة المشاريع الصغيرة، إضافة إلي إهداء مجموعة من إصدارات الوزارة إلى المكتبات والمدارس ومراكز الشباب المتواجدة بالقرى، وتدشين مراكز لاكتشاف الموهوبين في مجالات التمثيل، الشعر، الموسيقى، العزف، الغناء، ورصد جوائز للفائزين الخمس الأوائل في كل مجال من هذه المجاملات.

جدير بالذكر يشارك مع قصور الثقافة في المبادرة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، الشركة القابضة للمياه، المجلس القومي للمرأة، مؤسسة أهل مصر للتنمية.