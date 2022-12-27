الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الأهلى يقترب من حسم صفقة «كريستو»

محمد الضاوي كريستو
محمد الضاوي كريستو

شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات في صفقة محمد الضاوي (كريستو) لاعب فريق النجم الساحلي التونسي المرشح للانتقال إلى القلعة الحمراء في الميركاتو الشتوي المقبل.

وكشف مصدر مسئول أن إدارة الأهلي طلبت معرفة طلبات النادي التونسي لبيع اللاعب وطريقة سداد القيمة المالية بعد وضع أحد الحلول لإنهاء أزمة مستحقات الإيفواري سليماني كوليبالي.

وأضاف المصدر أن إدارة التعاقدات برئاسة أمير توفيق  قدمت عرضًا إلى إدارة النجم الساحلي للحصول على خدمات كريستو مقابل 500 ألف دولار بالإضافة إلى خصم باقي مستحقات النادي الأهلي لدى النجم بشأن غرامة كوليبالي التي تقدر بـ975 ألف دولار وهو ما رفضته الإدارة التونسية.

وأشار المصدر إلى أن إدارة النجم الساحلي تمسكت بالحصول على مليون و800 ألف دولار كاش ورفضت فكرة خصم قيمة الصفقة من مستحقات كوليبالي خاصة أن الأقساط لم يأت مواعيد تسديدها في الوقت الحالي، خاصة أن المفترض أن يدفع النجم الساحلي القسط الثالث 500 ألف دولار للأهلي من غرامة كوليبالي في فبراير 2023 بينما يأتي القسط الأخير 475 ألف دولار في شهر أغسطس 2023.

وأوضح المصدر أن إدارة التعاقدات تسابق الزمن لحسم الصفقة لاسيما أن هناك بعض الأندية الأوروبية وتحديداً الدوري الفرنسي والتي  تراقب محمد كريستو مع نادي النجم الساحلي عبر كشافيها لإمكانية التعاقد معه في المستقبل.

واختتم المصدر أن أمير توفيق حصل على موافقة اللاعب ووكيله وتم الاتفاق على جميع بنود الراتب السنوي وكل مميزات التعاقد من أجل إقناعه بالتراجع عن الرحيل إلى أوروبا.

ومن المقرر أن يسافر وفد من الأهلي إلي تونس من أجل حسم الصفقة والإعلان عنها أول يناير المقبل.

ويمتاز كريستو باللعب في أكثر من مركز في الخط الأمامي داخل الملعب سواء داخل الملعب أو في الجناح مما جعله بمثابة جوكر للمدربين الذين أشرفوا على تدريبه طوال فترة وجوده في الناشئين قبل تصعيده للفريق الأول.

محمد الضاوي كريستو الاهلى النجم الساحلي التونسي أمير توفيق سليماني كوليبالي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاهتمام بالبشر

الأكثر قراءة

الحكومة تنفى إصابة المحاصيل بالتسمم بسبب مبيدات زراعية: آمنة وسليمة تمامًا

«حفتر» يرقي «الجقم» إلى رتبة فريق ويكلفه بمنصب معاون رئيس أركان القوات الجوية

العثور على جثة سيدة بمياه ترعة أبوالأخضر فى الشرقية

20 مليون طن سنويًا.. مصر تستعد لتكون أكبر منتج للهيدروجين الأخضر بإفريقيا

12.6 % زيادة في النسخ الموزعة للصحف.. و1884 كتابًا مؤلفًا خلال عام

الذرة بـ14500 جنيه.. أسعار الأعلاف فى الأسواق اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (14)

أحمد البنا

أنا مش طالع تانى يا سيدى

الحسين عبدالرازق

رجول لا مؤاخذة الفراخ!

ماجد حبته

اقتصاد مصر الرقمى

د. أحمد الباسوسي

الأفكار المرجأة تعود ليلا قراءة في رواية «آخر» للكاتب محمد القصبي

حسين دعسة

تطور لافت في الحرب الروسية الأوكرانية ومستقبلها عام 2023

نبيل عبدالفتاح

فى مديح عوالم العزلة والكتابة «2-2»

محمود خليل

الرجل الذى ربح نفسه

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 16 فلسطينيًا

قادة المعارضة الإسرائيلية يتعهدون بالعمل ضد حكومة نتنياهو

فلسطين: الأسرى فى سجون الاحتلال يعانون بشكل مضاعف جراء البرد القارس