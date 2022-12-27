الأهلى يقترب من حسم صفقة «كريستو»

شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات في صفقة محمد الضاوي (كريستو) لاعب فريق النجم الساحلي التونسي المرشح للانتقال إلى القلعة الحمراء في الميركاتو الشتوي المقبل.

وكشف مصدر مسئول أن إدارة الأهلي طلبت معرفة طلبات النادي التونسي لبيع اللاعب وطريقة سداد القيمة المالية بعد وضع أحد الحلول لإنهاء أزمة مستحقات الإيفواري سليماني كوليبالي.

وأضاف المصدر أن إدارة التعاقدات برئاسة أمير توفيق قدمت عرضًا إلى إدارة النجم الساحلي للحصول على خدمات كريستو مقابل 500 ألف دولار بالإضافة إلى خصم باقي مستحقات النادي الأهلي لدى النجم بشأن غرامة كوليبالي التي تقدر بـ975 ألف دولار وهو ما رفضته الإدارة التونسية.

وأشار المصدر إلى أن إدارة النجم الساحلي تمسكت بالحصول على مليون و800 ألف دولار كاش ورفضت فكرة خصم قيمة الصفقة من مستحقات كوليبالي خاصة أن الأقساط لم يأت مواعيد تسديدها في الوقت الحالي، خاصة أن المفترض أن يدفع النجم الساحلي القسط الثالث 500 ألف دولار للأهلي من غرامة كوليبالي في فبراير 2023 بينما يأتي القسط الأخير 475 ألف دولار في شهر أغسطس 2023.

وأوضح المصدر أن إدارة التعاقدات تسابق الزمن لحسم الصفقة لاسيما أن هناك بعض الأندية الأوروبية وتحديداً الدوري الفرنسي والتي تراقب محمد كريستو مع نادي النجم الساحلي عبر كشافيها لإمكانية التعاقد معه في المستقبل.

واختتم المصدر أن أمير توفيق حصل على موافقة اللاعب ووكيله وتم الاتفاق على جميع بنود الراتب السنوي وكل مميزات التعاقد من أجل إقناعه بالتراجع عن الرحيل إلى أوروبا.

ومن المقرر أن يسافر وفد من الأهلي إلي تونس من أجل حسم الصفقة والإعلان عنها أول يناير المقبل.

ويمتاز كريستو باللعب في أكثر من مركز في الخط الأمامي داخل الملعب سواء داخل الملعب أو في الجناح مما جعله بمثابة جوكر للمدربين الذين أشرفوا على تدريبه طوال فترة وجوده في الناشئين قبل تصعيده للفريق الأول.