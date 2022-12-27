الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مناقشة قائد سيارة تسبب في وفاة شاب بحادث تصادم بالجيزة

جريدة الدستور

استمعت مباحث الجيزة، اليوم الثلاثاء، إلى أقوال قائد سيارة تسبب في وفاة شاب بحادث تصادم بين سيارته ودراجة بخارية في الواحات البحرية.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص في حادث تصادم بالواحات البحرية.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، أن شاب تم تحديد هويته، أثناء قيادته دراجة بخارية، وقع حادث تصادم مع سيارة، مما أسفر عن إصابته، ومصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

مباحث الجيزة حادث تصادم شاب الواحات البحرية

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