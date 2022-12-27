الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

البورصة تنظم برنامجا تدريبيا للصحفيين حول المنتجات المزمع تطبيقها العام المقبل

ورشة عمل بالبورصة
ورشة عمل بالبورصة المصرية

استأنفت إدارة البورصة أنشطتها التدريبية للصحافيين الاقتصاديين، حيث نظمت البورصة برنامج تدريبي مكثف للصحفيين الاقتصاديين؛ بهدف استعراض وشرح اليات ونماذج عمل أسواق الكربون واسواق المشتقات والعقود المستقبلية.

وجرى خلال البرنامج - الذي تم تنظيمه بالتعاون مع شعبة المحررين الاقتصاديين التابعة لنقابة الصحفيين - تم استعراض نشأة المشتقات المالية وتعريفها وأهميتها وأنواع المتعاملين في هذا النوع من الأسواق، بالإضافة إلى دورة عملية التداول والمقاصة والتسوية وآليات إدارة المخاطر، وكذلك الإطار القانوني والتشريعي المنظم واللازم لإطلاق هذا السوق على الصعيد المحلي.

كما تناول البرنامج التدريبي في الجزء الثاني استعراض نبذة تاريخية عن نشأة أسواق الكربون وأنواعها، وكذلك اتجاهات هذا النوع من الأسواق خلال الفترة الحالية سواء من قيم تداولات أو حجم الإصدارات كما استعرض البرنامج التدريبي الأطراف المكونة لأسواق الكربون، ودور كل طرف في عملية استصدار الشهادات أو تداولها، بالإضافة إلى أهمية إطلاق سوق منظم لتداول شهادات الكربون على الصعيد الإفريقي.

ومن جهته، كشف رامي الدكاني، رئيس البورصة، أن مشروعي سوق المشتقات وسوق الكربون من ضمن أولويات البورصة خلال الفترة المقبلة؛ بهدف زيادة كفاءة سوق المال الوطني وتنويع الخيارات الاستثمارية لمختلف أنواع المستثمرين.

ولفت "الدكاني"، إلى أهمية هذا النوع من التدريب للصحفيين والإعلاميين؛ نظرًا لدورهم المهم كحلقة الاتصال الرئيسية بين أطراف السوق المختلفة.

استأنفت ادارة البورصة المصرية انشطتها التدريبية برنامج تدريبي مكثف للصحفيين الاقتصاديين استعراض وشرح اليات ونماذج عمل اسواق الكربون واسواق المشتقات والعقود المستقبلية شعبة المحررين الاقتصاديين التابعة لنقابة الصحفيين استعراض نشأة المشتقات المالية وتعريفها واهميتها وانواع المتعاملين دورة عملية التداول والمقاصة والتسوية واليات ادارة المخاطر وكذلك الاطار القانوني والتشريعي المنظم واللازم لاطلاق هذا السوق على الصعيد المحلي بذة تاريخية عن نشأة اسواق الكربون

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