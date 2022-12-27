الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

في إطار استراتيجيته لدعم وتطوير رأس المال البشري في القطاع المصرفي

المعهد المصرفي يوقع اتفاقية تعاون مع شركة «Talogy»

عبد العزيز نصير
عبد العزيز نصير

أعلن المعهد المصرفي -الذراع التدريبي للبنك المركزي، اليوم الثلاثاء، عن توقيع اتفاقية تعاون جديدة مع شركة "Talogy" الرائدة في مجال حلول التقييم للتعاون في تطوير عملية إدارة المواهب بدءًا من مرحلة الاختيار والتوظيف وصولًا إلى مرحلة إعداد القادة وتطوير مهاراتهم.

يأتي هذا التعاون ليساهم في تحقيق استراتيجية المعهد المصرفي المصري لدعم وتطوير رأس المال البشري في القطاع المصرفي، فشركة "Talogy" تمتلك أقوى وسائل التقييم إلى جانب تقديم خدمات التحليل النفسي والتنبؤي لمساعدة المؤسسات على اتخاذ قرارات سريعة وعادلة وقائمة على بيانات فيما يخص التوظيف والتطوير.

وقال الدكتور عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي، إن "هذه الاتفاقية تتوافق مع أحدث خدمات التدريب والتقييم التي تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية التي يقدمها المعهد، اتساقًا مع رؤية المعهد بأن يكون الشريك المفضل لتطوير رأس المال البشري في المنظومة المصرفية في مصر، ومنارة لتطوير القطاع المصرفي بالدول الاستراتيجية عربياً وإفريقياً".

وأضاف "نصير"؟، أن "تلك الاتفاقية تأتي ضمن سلسلة من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون التي يحرص المعهد على عقدها من أجل التطوير المستمر لكافة الخدمات التي يقدمها المعهد للقطاع المصرفي المصري لتأهيل كوادر قادرة على المنافسة بقوة داخل القطاع".

وتعليقاً على الشراكة الجديدة، قالت أماندا وايت، نائب رئيس شركة Talogy في الشرق الأوسط:"شاهدنا تغيرات كبيرة ومؤثرة في الأعوام الماضية ولنتمكن من تعزيز النجاح المؤسسي نحتاج إلى تقييم وتطوير قوة عاملة مرنة ومُشاركة. يمكننا أن نرى دافعاً مذهلاً في جميع أنحاء مصر للنمو والتحول، وقد تم تصميم خدماتنا لدعم المنظمات التي تدفع من خلال هذا التغيير وتسعى للاستفادة من هذه الفرصة. يسعدنا العمل مع المعهد المصرفي المصري لتجهيز الأفراد والقادة والفرق لتحقيق الازدهار في مجالاتهم".

أطلق المعهد المصرفي، منذ عام ٢٠١٥ مجموعة متنوعة من خدمات التقييم بالتعاون مع أفضل الشركاء الدوليين في هذا المجال لتوفير أحدث حلول التقييم بهدف التعيين، الترقية أو التطوير.

اتخاذ قرارات اهم اتن اتخاذ قرار اتفاق ادارة إدارة المواهب ازدها

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