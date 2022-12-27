الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

روسيا تدعو الغرب لممارسة أقصى درجات ضبط النفس فى سياساته بالمجال النووى

سيرجي لافروف
سيرجي لافروف

دعا سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، الغرب إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في سياساته بالمجال النووي «شديد الحساسية».

وأكد «لافروف»، وفقًا لروسيا اليوم، أن روسيا لا تعتزم اقتراح أي مبادرات جديدة، بشأن الأسلحة الاستراتيجية أو الضمانات الأمنية. 

وأضاف لافروف: «تصرفات الدول الغربية ككل والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الواقع تحت سيطرتها، تؤكد أن الأزمة الأوكرانية ذات طبيعة عالمية.. ليس سرًا أن الهدف الاستراتيجي للولايات المتحدة وحلفائها بحلف شمال الأطلسي هو هزيمة روسيا في ميدان المعركة كوسيلة لإضعاف بلدنا بدرجة كبيرة أو حتى تدميرها».

كما أكد وزير الخارجية الروسية، أن مقترح موسكو بنزع السلاح الأوكراني يجب أن يتم طوعًا وبطريقة سلسة، مضيفًا أن الجيش الروسي سيقوم بالمهمة إذا لم يبادر الغرب بذلك، موضحًا أن نهاية الصراع في أوكرانيا مرتبط بمدى رغبة نظام كييف وواشنطن في إنهائه.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة وأوكرانيا قادرتان على إيقاف الصراع في أي لحظة إذا أرادتا ذلك، متهمًا النظام الأوكراني بمحاولة جر الولايات المتحدة والناتو إلى صدام مباشر مع روسيا، محذرًا من العواقب المحتملة لخطط استهداف الكرملين وتصفية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاهتمام بالبشر

الأكثر قراءة

بمناسبة رأس السنة المالية.. تعطيل العمل بالبنوك والبورصة 1 يناير

تحقيقات تفحم طفلتين في حريق بشبرا: «أبوهم وأمهم مش فى البيت»

المعهد المصرفي يوقع اتفاقية تعاون مع شركة «Talogy»

تعرّف على حركة السيارات في شوارع القاهرة والجيزة

محافظ أسوان يوجه بالإسراع في تنفيذ مشروعات حي اللوتس بالعقاد

أسعار السيراميك اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (14)

أحمد البنا

أنا مش طالع تانى يا سيدى

الحسين عبدالرازق

رجول لا مؤاخذة الفراخ!

ماجد حبته

اقتصاد مصر الرقمى

د. أحمد الباسوسي

الأفكار المرجأة تعود ليلا قراءة في رواية «آخر» للكاتب محمد القصبي

حسين دعسة

تطور لافت في الحرب الروسية الأوكرانية ومستقبلها عام 2023

نبيل عبدالفتاح

فى مديح عوالم العزلة والكتابة «2-2»

محمود خليل

الرجل الذى ربح نفسه

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

قادة المعارضة الإسرائيلية يتعهدون بالعمل ضد حكومة نتنياهو

فلسطين: الأسرى فى سجون الاحتلال يعانون بشكل مضاعف جراء البرد القارس

الخارجية الفلسطينية تدين تصاعد جرائم المستوطنين بالضفة الغربية المحتلة