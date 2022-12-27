روسيا تدعو الغرب لممارسة أقصى درجات ضبط النفس فى سياساته بالمجال النووى

دعا سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، الغرب إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في سياساته بالمجال النووي «شديد الحساسية».

وأكد «لافروف»، وفقًا لروسيا اليوم، أن روسيا لا تعتزم اقتراح أي مبادرات جديدة، بشأن الأسلحة الاستراتيجية أو الضمانات الأمنية.

وأضاف لافروف: «تصرفات الدول الغربية ككل والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الواقع تحت سيطرتها، تؤكد أن الأزمة الأوكرانية ذات طبيعة عالمية.. ليس سرًا أن الهدف الاستراتيجي للولايات المتحدة وحلفائها بحلف شمال الأطلسي هو هزيمة روسيا في ميدان المعركة كوسيلة لإضعاف بلدنا بدرجة كبيرة أو حتى تدميرها».

كما أكد وزير الخارجية الروسية، أن مقترح موسكو بنزع السلاح الأوكراني يجب أن يتم طوعًا وبطريقة سلسة، مضيفًا أن الجيش الروسي سيقوم بالمهمة إذا لم يبادر الغرب بذلك، موضحًا أن نهاية الصراع في أوكرانيا مرتبط بمدى رغبة نظام كييف وواشنطن في إنهائه.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة وأوكرانيا قادرتان على إيقاف الصراع في أي لحظة إذا أرادتا ذلك، متهمًا النظام الأوكراني بمحاولة جر الولايات المتحدة والناتو إلى صدام مباشر مع روسيا، محذرًا من العواقب المحتملة لخطط استهداف الكرملين وتصفية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.