اختر الأقمشة بعناية.. نصائح يجب اتباعها عند اختيار ملابس الأطفال

تحتار العديد من الأمهات في اختيار ما هو مناسب من ملابس أطفالهن خاصة مع الاحتفالات بمرور العام الجديد وفيما يلي نقدم النصائح التي يجب مراعتها قبل الشراء، كما يوضحها أحمد لطفي مصمم الأزياء والأستايلست من خلال السطور التالية:

١ـ اختيار الأقمشة الملائمة فى صنع ملابس الأطفال

تلائم الطفل أقمشة من نوع خاص لها مميزات مثل الدقة والنعومة، فيجب أن تختار الأم الأقمشة رقيقة المظهر، وناعمة الملمس حتى تتوافق مع شخصية الطفل ورقة جسمه، وتجنب الأقمشة الخشنة للجلد التى تحتوى على كميات كبيرة من الصوف بالتحديد، لذلك دائمًا ما يتم اختيار الأقطان غير المطاطة، حتى إذا كان ذلك يعني زيارة سريعة للمكواة والتويل والجينز الناعم والشامبراي، وأقمشة الكنزات.

٢ـ اختيار التصاميم الملائمة للملابس

يجب أن تتوافر فيها شروط هامة جدا، منها أن تكون مريحة، فملابس الطفل يجب أن تكون واسعة وفضفاضة بحدود المعقول؛ لسهولة الحركة واللعب، وانتبهى كثيراً أن الملابس الواسعة جداً قد تكون أحياناً أكثر إزعاجاً للطفل من الضيقة، فهى بالإضافة إلى أنها غير مريحة فى الحركة، إلا أنها تكون مصدر لقلقه وخجله عندما تظهر عليه وكأنها مستعارة له من طفل أكبر.

٣ـ اختيار نوعية الخياطة البسيطة :

الحرص على اختيار نوعية الخياطة البسيطة بحيث تكون الخياطة خفيفة ومبسطة قدر الإمكان حتى لا تكون سبباً فى إزعاج الطفل عند احتكاكها بجلده، واختارى تصاميم بسيطة قدر الإمكان، فالزخارف الكثيرة والياقات والأربطة تعيق الحركة.

٤ـ الاختيار المناسب:

الحرص على اختيار التنسيقات المناسبة لسن الطفل فليس من المُفضل اختيار التصميمات التي لا تتناسب مع شكل الجسم الخاص بالطفل أو سنه والظهور بملابس وأنه شاب كبير، فمن المفضل الحرص على الظهور بملابس تتناسب مع طبيعة سن الطفل.

5- اختر الأشكال والأنماط الكلاسيكية بتفاصيل ممتعة

حاولي ألا تختاري العناصر العصرية بشكل مفرط، ابحثي بشكل خاص عن العناصر التي تحتوي على القليل من المرح، ما يجعلها مميزة.