الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«التضامن» تعفي الطالبات اللاتي قمن بمحو أمية 10 أفراد من أداء الخدمة العامة

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

أعلن الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج عن إعفاء ٤٥٠طالبة من أداء الخدمة العامة، واللاتي قمن بمحو أمية ١٠ أفراد من الأميين، وذلك بناء على موافقة نيفين قباح وزيرة التضامن الاجتماعي لتشجيع الطالبات على محو أمية المزيد من الدراسين والتوسع فى إنجازات تعليم الكبار.

وأكد عبدالخالق أن الجامعة مستمرة في بذل جهودها في مشروع محو الأمية  وتعليم الكبار، وذلك طبقاً للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، إلي جانب تعزيز دورها الرائد فى خدمة المجتمع والمشاركة مع كافة فئاته للقضاء على الأمية، لافتاً إلى أنه لابد من تضافر جهود كافة المؤسسات التعليمية في هذا المشروع القومي، حيث تضم الجامعات المصرية 3 مليون طالب، يقع علي عاتقهم دور هام وجزء كبير للقضاء على الأمية بمصر.

وأوضح عبدالخالق أنه وفقًا لحكم المادة 1 من القانون رقم 76 لسنة 1973بشأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية التي تنص على أن يجوز بقرار من وزير الشئون الاجتماعية تكليف الشباب من الجنسين الذين أتموا من المراحل التعليمية، والمراحل الثانوية، وأي مرحلة معادلة طبقاً للقانون، أو مرحلة التعليم فوق المتوسط، أو مرحلة التعليم العالي، ممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة أو يتقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية للعمل في العديد من المجالات، ومنها كلاً من فصول محو الأمية والتمريض والرعاية الصحية، الدعوة في مجال تنظيم الأسرة، وبالتالي تم الموافقة علي إعفاء الطالبات من أداء الخدمة العامة بشرط محو امية ١٠داسين، وذلك تحفيزًا لهم للقيام بدورهم المجتمعي بجانب تقديم حوافز ومزايا نسبية لهم.

وأضافت الدكتورة خديجة عبدالعزيز مدير مركز تعليم الكبار بالجامعة، أن  الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة بذل جهود كبيرة من أجل الحصول على موافقة وزيرة التضامن الاجتماعي لإعفاء الطالبات اللاتي قمن بمحو أمية عشرة أميين فأكثر من الخدمة العامة، حيث بلغ عدد الطالبات بالجامعة اللاتي قمن بمحو أمية عشرة أميين فأكثر 450 طالبة، مؤكدة أن الطلاب والطالبات هم الشريك الأساسي فى نجاح الجامعة لحصد مراكز متقدمة وقفزات متعددة بمشروع محو الامية خلال الفترة الماضية.

استراتيجية الاجتماعي استراتيجي افراد التعليمى التمريض الدكتور مصطفى عبد الخالق

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