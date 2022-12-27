سيطرة الروبوتات.. ماذا يحدث داخل أول مطعم ماكدونالدز آلي بالكامل في أمريكا

دخلت MCDONALD'S المستقبل من خلال متجر مؤتمت بالكامل “آلي” لا يحتوي على موظفين بشريين.

ويعد متجر الخيال العلمي هو الأول من نوعه ولديه حزام ناقل كبير يوصل الطعام والروبوتات التي تجمع البرجر معًا ولكن بعض العملاء لا يتأثرون بذلك.

شارك البلوجر المعروف باسم Munster، الذي ينشر تحت عنوان foodie_munster، التحديث في مقطع فيديو حديث، يظهر من خلاله التجربة، حيث قدم ماكدونالدز في فورت وورث، تكساس مفهومًا جديدًا للوجبات الجاهزة والسيارة.

على الرغم من أنه لم يتم طرحه على نطاق واسع حتى الآن، إلا أن الموقع يوفر مميزات معينة لتحسين تجربة العميل، فيمكنك الآن طلب الطعام من التطبيق والسحب إلى ممر البيك اب على الرصيف، والذهاب عبر ممر القيادة.

يمكنك أيضًا الذهاب إلى ممر طلب مسبق والحصول على خدمة حزام ناقل.

وقال مونيستر الذي نشر تجربته عبر فيديو: “عندما تتوقف، سيطلبون منك رمزك ولن يصل طعامك في أي وقت من الأوقات، لذا يجب أن أقول، لقد نجحت بشكل جيد، كما أن هناك كشكًا واحدًا حيث يمكنك تقديم الطلبات، وقد تم تصميم الجزء الداخلي إلى حد كبير للعملاء للدخول والخروج بسرعة”.

طلب برجر من سلسلة الوجبات السريعة التي لم يرها من قبل، والتي تسمى ديلي دبل.

يذكر أنه في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت ماكدونالدز أنه سيتم إطلاق موقع الخيال العلمي هذا كاختبار لدفع حدود العلامة التجارية.

قال مدير ماكدونالدز ماكس كارمونا: "في ماكدونالدز كنا نضع معايير القيادة السريعة لأكثر من 45 عامًا، مع استمرار تغير احتياجات عملائنا، نحن ملتزمون بإيجاد طرق جديدة لخدمتهم بشكل أسرع وفي وقت أبكر من أي وقت مضى، وأعلن عملاق الوجبات السريعة أن موقع الاختبار هذا مثالي للأفراد المتنقلين الذين يريدون شيئًا سريعًا.

في حين أن هذا هو الأول من نوعه لماكدونالدز، فقد أعلنت سلاسل مطاعم الوجبات السريعة الأخرى عن خطط لتحسين خدماتها.

وتواصلت صحيفة “يو إس صن” مع ماكدونالدز للحصول على مزيد من المعلومات حول افتتاح مواقع مماثلة في المستقبل القريب.